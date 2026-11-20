Internacional de Porto Alegre perdió 2-1 con Vasco da Gama y continúa en zona de descenso a tres fechas del final del Brasileirão. El Colorado, que estuvo siempre abajo en el marcador, tuvo la oportunidad de evitar la derrota en el São Januario, pero una insólita jugada que involucró a Antonio Sanabria: ¡el delantero impidió que un disparo de Alan Patrick tenga destino de gol!

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A los 33 minutos del segundo tiempo, con el partido 2-1 a favor del Almirante, Johan Carbonero desbordó por izquierda, llegó a línea de fondo y envió un pase atrás a Alan, quien definió de primera buscando colocar el balón en el ángulo superior derecho de Leo Jardim, pero un cruce de Sanabria, quien fue a buscar el centro al primer palo, cortó el camino de la pelota a la portería.

Sanabria, quien volvía a integrar una convocatoria luego de superar una lesión, ingresó a los 71 minutos por Alerrandro. En la acción particular, el delantero de la selección de Paraguay, ausente en la última Fecha FIFA del año, intentó que el balón no pegue en él: saltó juntando las piernas, pero no pudo sacar completamente el cuerpo para que el tiro culmine en el 2-2.

La insólita jugada de Antonio Sanabria en la derrota de Inter