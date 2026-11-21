El Flamengo conquistó este sábado su décimo título del Campeonato Brasileño tras empatar 1-1 en su visita al Palmeiras por la jornada 36, en una auténtica final anticipada disputada sobre el césped sintético del estadio Nubank Park. Con dos fechas todavía por delante, el conjunto carioca llegó a 80 puntos, dejó a seis unidades a su escolta paulista (74) y sentenció la corona gracias a su ventaja en el primer criterio de desempate: la cantidad de victorias.

Lea más: Tottenham vence al Ipswich de Julio Enciso y se pone a tiro de los puestos europeos

En el elenco local, que puso lo mejor de su plantilla pese a tener en puerta las finales de la Copa Libertadores (el próximo sábado en Montevideo ante Estudiantes de La Plata) y de la Copa do Brasil (el 6 de diciembre frente a Gremio), el paraguayo Gustavo Gómez llevó la cinta de capitán durante los 90 minutos, mientras que Ramón Sosa ingresó a los 59′ y Maurício Magalhães Prado a los 71′.

Golpe inicial del Verdão y travesaños en ambas áreas

Dirigido por el portugués Abel Ferreira, Palmeiras salió decidido a postergar la celebración rojinegra y pegó primero antes del cuarto de hora. A los 11 minutos, el carrilero argentino Agustín Giay capturó un despeje corto sobre la derecha y envió un centro preciso al punto penal para la arremetida del colombiano Jhon Arias, quien conectó un cabezazo colocado junto al palo derecho de Agustín Rossi.

Gol do Palmeiras! Arias abre o placar diante do Flamengo! pic.twitter.com/qC0I1d62JW — ge (@geglobo) November 21, 2026

El dueño de casa estuvo muy cerca de ampliar la diferencia con un cabezazo de Gustavo Gómez que dio en el travesaño y un remate lejano del argentino José Manuel “Flaco” López. Sin embargo, el Mengão también respondió con peligro: Lucas Paquetá estrelló un disparo en el horizontal de Carlos Miguel, y tanto Samuel Lino como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta rozaron la igualdad antes del descanso.

Los cambios de Jardim y el zapatazo de Samuel Lino

En el complemento, el equipo conducido por Leonardo Jardim creció a partir de los ingresos del colombiano Jorge Carrascal y del experimentado Bruno Henrique, piezas clave para inclinar la cancha y tener una participación determinante en la paridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La recompensa llegó a los 75 minutos, justo al ingresar en el último cuarto de hora del encuentro: la acción nació en los pies del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien rompió líneas con un pase vertical hacia Bruno Henrique; el delantero resolvió con una descarga de primera que dejó perfectamente perfilado a Samuel Lino, y el atacante sacó un potente disparo que terminó ingresando pegado al poste derecho, haciendo estéril la estirada del arquero Carlos Miguel.

Gol do Flamengo! Samuel Lino empata o jogo diante do Palmeiras! pic.twitter.com/eCM2HRyFft — ge (@geglobo) November 21, 2026

El tanto coronó la consagración individual del exatacante del Atlético de Madrid: tras un 2025 discreto en su arribo a Río de Janeiro, cerró un año determinante en el torneo con 13 goles y 9 asistencias.

Diez estrellas y supremacía en el siglo XXI

Con este bicampeonato —repitiendo el 1-2 de la tabla de 2025 por delante del propio Palmeiras—, el Flamengo se consolida en solitario como el segundo máximo ganador de la Liga de Brasil, quedando a solo dos trofeos del Verdão (12) y ampliando su margen sobre Santos (8).

Además, el club más popular de Brasil pasó a liderar el palmarés del siglo XXI con cinco consagraciones (2009, 2019, 2020, 2025 y 2026), superando las cuatro obtenidas por Palmeiras desde el año 2000 (2016, 2018, 2022 y 2023).