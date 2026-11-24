Estados Unidos recibirá la Copa América por tercera vez en la historia. La sede principal del Mundial 2026 será nuevamente anfitrión del torneo de selecciones más importante del continente. “¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028!”, anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol en @CopaAmerica.

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“Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta”, agregó la Conmebol, que disputará la competencia sudamericana en suelo norteamericano después de 2016 y de 2024, años en los que Chile (vs. Argentina) y Argentina (vs. Chile) festejaron el título.

¿Cuándo será la Copa América 2028?

La Copa América será en junio y julio de 2028. En 2024 participaron 16 selecciones: las 10 de Conmebol más el local Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá, todas de Concacaf. La competencia fue distribuida en 14 sedes con la inauguración en el Mercedes-Benz de Atlanta y la final en el Hard Rock Stadium de Miami.