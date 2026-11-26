El ex #5 del mundo y actual 27º de la clasificación mundial, Lorenzo Musetti, había vencido al 787º del ránking, Hong Seong-Chan, por 6-0 y 7-6 (7/5) en el partido inicial para inaugurar el marcador de la anfitriona Italia en Bolonia.

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Sin embargo, Kwon Soon-Woo mantuvo con vida en la serie al modesto equipo coreano con una sorprendente victoria en tres sets sobre el #7 del mundo, Flavio Cobolli, el jugador italiano mejor clasificado (7º) ante la ausencia por lesión de Jannik Sinner (2º).

Pero Matteo Berrettini y Andrea Vavassori ganaron por la mínima a Kwon y Chung Hyeon en un par de ‘tie-breaks’ para certificar el pase de Italia a las semifinales, salvando cuatro puntos de set en la segunda manga para imponerse por 7-6 (7/2) y 7-6 (13/11).

Italia se medirá ahora con la República Checa, que derrotó 2-0 a Canadá en el primer cuarto de final del martes.

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Alemania y el #1 del mundo, Alexander Zverev, se enfrentan a Gran Bretaña este jueves, antes de que Carlos Alcaraz lidere a España contra Austria.