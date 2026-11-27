La cifra la comunicó la Prefectura (delegación del Gobierno) que no dio cuenta de ninguna detención en unos incidentes que generaron reacciones de condena de la presidenta búlgara, Iliana Iotova, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los choques se produjeron unos minutos antes del inicio del encuentro, que terminó con la victoria del Olympique de Marsella por 1-0, y cinco de los heridos fueron evacuados al hospital.

La presidenta búlgara reclamó en las redes sociales a las autoridades francesas que aclaren las circunstancias en que se produjeron las agresiones, que se lleve ante la justicia a los autores y a la UEFA que verifique las condiciones de seguridad que se habían tomado para los aficionados del Levski Sofia.

El Elíseo, por su parte, subrayó que la violencia que se vio en el Estadio Velódromo "no tiene cabida ni en el deporte ni en el espacio público" e indicó que Macron garantizó al primer ministro búlgaro, con el que coincidió en la cumbre europea que se desarrollaba en Bruselas, que "esos actos no quedarían impunes".