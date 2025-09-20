Liverpool se impone en el derbi y sigue imparable en el Premier League

El jugador más destacado del encuentro fue Ryan Gravenberch, quien brilló con un gol y una asistencia, siendo elegido como el mejor jugador del partido. A los 10 minutos, Gravenberch anotó un golazo con una volea espectacular tras un pase flotante de Mohamed Salah. A los 29 minutos, se convirtió en el asistidor para que Hugo Ekitike marcara el segundo tanto, demostrando una excelente adaptación al equipo. El delantero francés, que fue titular en lugar de Alexander Isak, suma ya tres goles en cinco partidos.
A pesar de la cómoda ventaja, el Liverpool no logró controlar el partido por completo. El Everton descontó a los 58 minutos por medio de Idrissa Gueye, quien aprovechó un centro de Jack Grealish para anotar con un buen disparo. La tensión se apoderó de Anfield, pero esta vez el Liverpool logró sobrevivir sin mayores sustos y consiguió la victoria sin necesidad de un gol agónico en los últimos minutos, a diferencia del partido contra el Atlético.
Con 15 puntos en cinco partidos, el Liverpool se mantiene como líder indiscutible de la Premier League. El Arsenal, Tottenham y Bournemouth están obligados a ganar sus respectivos partidos para evitar que la brecha se siga ampliando. El Everton, por su parte, se ubica en la séptima posición con siete unidades.
Ficha técnica del partido:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Liverpool (2): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister (Jones, m. 61), Szoboszlai; Salah, Gakpo (Wirtz, m. 61) y Ekitike (Isak, m. 67).
Everton (1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko (Alcaraz, m. 87); Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; Grealish, Ndiaye (Dibling, m. 86) y Beto (Barry, m. 46).
Goles: 1-0. Gravenberch (m. 10), 2-0. Ekitike (m. 29), 2-1. Gueye (m. 58).
Árbitro: Darren England. Amonestó a Szoboszlai (m. 70) y Wirtz (m. 82) por el Liverpool, y a Ndiaye (m. 28), Moyes (fuera del campo, m. 78) y Dewsbury-Hall (m. 78) por el Everton.
Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League disputado en Anfield, Liverpool.