Liverpool se impone en el derbi y sigue imparable en el Premier League

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, sumó su sexta victoria en lo que va de la temporada, superando 2-1 al Everton en el derbi de la ciudad. A pesar de una racha de partidos difíciles, incluyendo un encuentro de Champions League contra el Atlético de Madrid que ganaron en el minuto 92 con un cabezazo de Virgil Van Dijk, los ‘Reds’ se mantienen invictos y lideran la Premier League con 15 puntos.