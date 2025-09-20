Tottenham rescata un punto en su visita al Brighton de Diego Gómez

La entrada de Diego Gómez en el segundo tiempo coincidió con el momento en que el Brighton buscaba consolidar su ventaja. El talentoso volante paraguayo jugó los 45 minutos completos, sumando experiencia en la liga más competitiva de mundo. A pesar de la ventaja inicial del Brighton, el Tottenham no se rindió, logrando una épica remontada que dejó a los aficionados al borde de sus asientos. El seleccionado albirrojo de esta forma completó pleno de presencias en las primeras cinco rondas, sumando en total 216 minutos en la actual temporada en las “gaviotas”.

El Brighton tuvo un inicio de ensueño, adelantándose 2-0 en la primera media hora. El primer gol llegó a los 8 minutos, cuando Yankuba Minteh controló un balón largo, superó al portero y definió a placer. Poco después, Yasin Ayari amplió la ventaja con un espectacular disparo de larga distancia que superó la resistencia de Giuglielmo Vicario. Sin embargo, la reacción del Tottenham comenzó justo antes del descanso, cuando Richarlison anotó de manera fortuita, aprovechando un rebote en el área chica para enviar el balón al fondo de la red.

En la segunda parte, la suerte se puso del lado de los ‘Spurs’. Tras varias oportunidades desperdiciadas por el Brighton, el empate definitivo llegó en un desafortunado autogol de Jean Paul Van Hecke, quien en su intento de despejar un centro, terminó metiendo el balón en su propia portería.

Este resultado, el segundo empate del Tottenham en sus últimos tres partidos, los deja en el segundo lugar de la tabla con 10 puntos, desinflando ligeramente su persecución al líder Liverpool. Por su parte, el Brighton se ubica en la decimocuarta posición con cinco unidades, sumando la misma cantidad de puntos del Newcastle United y Nottingham Fores, en las primeras cinco fechas de la Premier League de Inglaterra.