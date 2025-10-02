Impacto inmediato de Alderete en la Premier, un “regalo” según el diario AS

El prestigioso diario AS de España le dedicó un artículo al zaguero central de 28 años, quien salió del Getafe en el último mercado de pases por 12 millones de euros, un coste que, por los frutos que está dando en tan poco tiempo, ya se considera un “regalo”.

Pocos anticipaban un debut tan brillante para el Sunderland en su regreso a la élite. Los ‘Black Cats’, recién ascendidos, están sorprendiendo en Inglaterra. Se perfilan como un proyecto fresco, aspirando a seguir la estela de equipos como el Brighton o el Nottingham Forest desde el inicio. En este contexto, un ex de La Liga sobresale del resto: Omar Alderete.

El medio español destaca la actuación del paraguayo. “El guaraní se erige como una de las sensaciones de esta Premier. Comprado en el remate del mercado por ‘apenas’ 12 millones de euros, procedente del Getafe, su fichaje ya se puede dar casi por amortizado. No solo por ser uno de los líderes del equipo de Régis Le Bris, sino también por colarse dentro de los zagueros más en forma de Inglaterra”.

El artículo firmado por Eduardo Burgos Rodríguez continuó. “El ex-azulón ha sabido explotar a la perfección su juego aéreo y desplazamiento en largo, esas habilidades que tanto encandilaron en La Liga. Si en su debut ante el West Ham ya dejó una muestra de su calidad con una asistencia de más de 30 metros, el Nottingham Forest se convirtió en su primera víctima oficial. Un tanto de cabeza que dio el alirón a los ‘Black Cats’ para auparse hasta la zona noble de la tabla. Estreno goleador, MVP e inclusión en el XI de la jornada, el segundo paraguayo, tras Julio Enciso, en lograr tal hazaña en la historia de la Premier League”.

El zaguero central surgido de la cantera de Cerro Porteño, que llegó con la etiqueta de intocable, superó con creces todas las expectativas. Según los datos de BeSoccer, es el mejor defensor de todo el equipo con estadísticas notables: 8.9 recuperaciones por partido, 60% de duelos ganados y 48.15% de efectividad en duelos aéreos.

Para dimensionar su impacto: el Sunderland es el tercer equipo menos goleado de toda la Premier (con solo 4 goles encajados), únicamente por detrás del Arsenal y el Crystal Palace (3 cada uno), y por delante de gigantes como Liverpool (7), Manchester City (6) o Chelsea (8).

AS concluye resaltando su reivindicación: “Alderete abandonó España como uno de los jugadores más infravalorados de la competición. Denostado, quizá por el marketing o por el pasaporte, como varias veces se ha apuntado al otro lado del charco, en Inglaterra se rinden a su calidad. En Sunderland ya es un ídolo absoluto, al punto de tener una canción propia en menos de ocho semanas. En una temporada clave, con el Mundial 2026 de por medio y con una Paraguay que sueña con emular la gesta de Cardoso en Sudáfrica 2010, el guaraní se reivindica”.