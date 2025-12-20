Con Alderete en cancha, Sunderland iguala con Brighton que no tuvo a Diego Gómez

Los “Black Cats” llegaron a este compromiso con el desafío de suplir cinco ausencias claves, varias de ellas de futbolistas titulares indiscutibles. Pese a estas limitaciones, el equipo de Wearside mostró una gran imagen e incluso hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos ante un Brighton que atraviesa un bache futbolístico, encadenando ya cuatro partidos sin conocer la victoria.

El equipo dirigido por Fabian Hürzeler no gana desde el pasado 30 de noviembre, una racha negativa que explica su reciente pérdida de impulso en la pelea por la zona alta de la clasificación. Si bien las “Gaviotas” se mantienen en la novena posición con 24 puntos, los tropiezos sufridos ante Aston Villa y Liverpool, sumados a los recientes empates frente a West Ham y Sunderland, les impide asaltar los puestos de Champions League.

La realidad del Sunderland es diametralmente opuesta y se sustenta en una sólida racha de ocho puntos obtenidos de los últimos quince en juego, lo que les permite asentarse con autoridad en la quinta plaza. Gracias a este resultado, y aprovechando el tropezó del Chelsea ante el Newcastle, el conjunto de Alderete queda ahora a solo dos unidades del último puesto de Champions League ocupado por el equipo campeón de mundo.

Mientras dure el certamen africano, la prioridad del Sunderland será minimizar los daños y gestionar de la mejor manera la falta de figuras determinantes como Reinildo, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki y Bertrand Traoré. Por ahora, el liderazgo defensivo de Alderete se presenta como la garantía principal para mantener las aspiraciones del club en lo más alto de la tabla.

