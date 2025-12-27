Diego Gómez anota y hace temblar el liderato del Arsenal en Londres

La escuadra londinense parecía encarrilar una tarde tranquila en el Emirates Stadium tras adelantarse con un potente zurdazo de Martin Odegaard a los 14 minutos. La superioridad local se amplió al inicio del complemento, cuando un centro venenoso de Declan Rice provocó el autogol de Georginio Rutter tras un rebote fortuito. Con el 2-0 en el marcador, el liderato del Arsenal parecía fuera de cualquier peligro inminente.

Sin embargo, el guion del partido cambió radicalmente con la entrada en escena de Diego Gómez, quien se viene consolidando como una pieza inamovible en el esquema de Fabian Hürzeler. El joven paraguayo, actuando con libertad como segundo punta, lideró la rebelión del Brighton y se convirtió en el principal dolor de cabeza para la defensa liderada por William Saliba.

El momento cumbre el surgido en la cantera de Libertad, llegó en el minuto 64, cuando leyó a la perfección un rechace del poste tras un disparo previo de Yasin Ayari. Con un derechazo fulminante y lleno de personalidad, el mediocampista guaraní batió a David Raya para recortar distancias y poner el 2-1 definitivo. Su gol no solo fue un premio individual, sino el motor que encendió la esperanza de la remontada visitante.

A raíz del tanto del oriundo de la compañía de Mburica Reta, del distrito de San Juan Bautista, Misiones, el Brighton encerró al Arsenal en su propia área, generando constantes ocasiones de peligro que silenciaron a la afición local. La victoria de los “Gunners” solo pudo sostenerse gracias a una intervención milagrosa del portero David Raya, quien voló para desviar un remate con rosca de Yankuba Minteh, para el Arsenal que logró cerrar el partido con la ventaja mínima.

Con este resultado, el Arsenal llega a 42 puntos y mantiene la distancia de dos unidades sobre su inmediato perseguidor, el Manchester City antes de recibir al Aston Villa en la seiguiente ronda. Por su parte, el elenco de las “gaviotas” prolonga su racha negativa de cinco partidos sin ganar (dos empates y tres derrotas), aunque se marcha de Londres con la certeza de tener en Diego Gómez a un referente capaz de competir al más alto nivel europeo.