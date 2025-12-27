Fútbol de la Premier League
Wirtz brilla en la victoria del Liverpool ante los Wolves de Enso González

Florian Wirtz del Liverpool (centro) celebra tras anotar el gol del 2-0 durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool FC y el Wolverhampton Wanderers, en Liverpool, Gran Bretaña.
Florian Wirtz del Liverpool (centro) celebra tras anotar el gol del 2-0 durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool FC y el Wolverhampton Wanderers, en Liverpool, Gran Bretaña.ADAM VAUGHAN

Florian Wirtz acalló el debate sobre su precio tras liderar la victoria del Liverpool por 2-1 frente al Wolverhampton en la Premier League. El mediapunta alemán, por quien los “Reds” desembolsaron 125 millones de euros, logró anotar su primer tanto oficial con la camiseta inglesa. En la acera opuesta, la expectativa paraguaya se hizo sentir con la presencia del volante ofensivo guaraní Enso González en el banco de suplentes.

Por ABC Color

El mediapunta surgido de la cantera de Libertad, vive un momento clave tras superar la rotura de ligamentos sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de sumar ritmo de competencia con la Albirroja en el Mundial Sub 20 de Chile y acumular minutos con la reserva de los “Wolves”, el ofensivo de a poco va recuperando su lugar en el primer equipo, ya que por segunda jornada consecutiva, integró la lista de convocados, demostrando que su regreso pleno está cada vez más cerca.

Por el lado de los “Reds”, hasta este duelo, el rendimiento de Wirtz en Merseyside era cuestionado por la prensa británica debido a su lenta adaptación al esquema de Arne Slot. El exjugador del Leverkusen sumaba 22 apariciones con apenas cuatro asistencias, lo que alimentaba rumores de un posible traspaso al Real Madrid. Sin embargo, el talentoso centrocampista respondió con jerarquía justo cuando las dudas sobre su multimillonario fichaje empezaban a crecer en el entorno.

La ventaja se gestó en apenas minuto y medio, primero con un tanto de Ryan Gravenberch tras una gran asistencia de Jeremie Frimpong. Poco después, Wirtz recibió un pase filtrado de Hugo Ekitiké y batió al portero José Sá con una definición de derecha exquisita. Este segundo gol representó un alivio emocional para el futbolista alemán, quien celebró con rabia su esperado estreno goleador ante la hinchada de Anfield.

Aunque un gol del uruguayo Hugo Bueno puso suspenso al marcador final, el Liverpool logró sostener la diferencia para seguir en puestos de Champions. Wirtz redondeó su gran tarde con un regate antológico sobre Matt Doherty, dejando claro que va recuperando su mejor versión técnica y física. Mientras los “Reds” celebran su inversión, el paraguayo Enso González aguarda pacientemente su turno para reaparecer en la siempre competitiva Premier League.

