Sunderland cierra el 2025 con empate y destacado nivel de Omar Alderete

La escuadra local, que tuvo al defensor de la selección paraguaya jugando todo el partido, llegaba debilitada por la ausencia de seis futbolistas internacionales, quienes partieron para disputar la Copa Africana de Naciones con sus selecciones. Pese a las bajas, Simon Adingra emergió como la gran figura del combinado rojiblanco, aprovechando que no fue citado por Costa de Marfil para disputar dicho torneo.

El marcador se abrió a los 28 minutos gracias a una genialidad de Granit Xhaka, quien filtró un pase preciso para que Adingra definiera con un efecto magistral. Fue el primer tanto del extremo de 23 años con esta camiseta, desatando la euforia en las gradas tras una acción colectiva que demostró la superioridad del inicio.

Sin embargo, el Leeds United no bajó los brazos y mostró una reacción inmediata, estando cerca del empate antes del descanso tras un remate de Brenden Aaronson. La paridad definitiva llegó apenas iniciado el complemento, en el minuto 47, cuando Dominic Calvert-Lewin culminó una gran jugada para poner el 1-1 final.

Con este tanto, el delantero del Leeds extiende su racha a seis partidos seguidos marcando y suma ya siete goles en lo que va de la presente campaña inglesa. Para los visitantes, este punto supone su quinto encuentro consecutivo sin perder, alejándose a siete unidades de la zona de peligro que marca actualmente el West Ham.

Por su parte, el Sunderland termina el 2025 acechando al Manchester United en la tabla, aunque podría ser superado por el Crystal Palace si estos vencen al Tottenham hoy. Omar Alderete y sus compañeros deberán pasar página rápidamente tras este empate, enfocándose en el durísimo calendario que les espera en el arranque del nuevo ciclo.

El primer desafío de 2026 será una prueba de fuego ante el poderoso Manchester City, partido programado para el jueves 1 de enero a las 17:00 (hora de Paraguay). Será la oportunidad ideal para que los Black Cats demuestren si tienen el nivel necesario para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación