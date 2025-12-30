El United se frenta ante los “Wolves” con Enso González entre los suplentes

El resumen del año para los “Red Devils” quedó plasmado en su incapacidad de superar a un adversario que no registra triunfos. El United se adelantó a la media hora gracias a un remate de Joshua Zirkzee que se desvió fortuitamente en Yerson Mosquera. Sin embargo, la ventaja no trajo tranquilidad a un esquema que mostró una fragilidad defensiva alarmante durante todo el juego.

Lea más: El Brighton de Diego Gómez cierra con empate de visita ante el West Ham

Antes del descanso, Ladislav Krejci aprovechó un mal despeje hacia atrás del propio Zirkzee para marcar la igualdad de cabeza. El portero local, Senne Lammens, se convirtió en la gran figura al evitar que el equipo de los “Wolves” concretara la remontada. El guardameta belga salvó pelotas claves ante los peligrosos remates de Matheus Mane y del colombiano Jhon Arias.

El tramo final del encuentro se tornó caótico y sin orden táctico, con oportunidades desperdiciadas en ambas áreas por falta de puntería. Un gol de Patrick Dorgu en el tiempo añadido fue anulado por fuera de juego, salvando al United de una derrota histórica. Con este resultado, el equipo de Manchester pierde terreno en su lucha por alcanzar los puestos europeos de clasificación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mediapunta surgido en Libertad atraviesa un momento clave tras superar la rotura de ligamentos sufrida en París 2024. Luego de sumar ritmo en el Mundial Sub 20 de Chile y con la reserva de los “Wolves”, el ofensivo va recuperando su lugar. Por tercera jornada consecutiva integró la lista de convocados, demostrando que su regreso pleno a la élite está cerca. Esta constancia en las citaciones del primer equipo confirma su paulatina evolución física.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica del encuentro:

Manchester United (1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Ayden Heaven (Leny Yoro, minuto 75), Lisandro Martínez; Luke Shaw; Casemiro, Manuel Ugarte (Bendito Mantato, minuto 75); Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee (Jack Fletcher, minuto 47), Matheus Cunha; y Benjamin Sesko.

Wolverhampton (1): Jose Sa; Matt Doherty, Yerson Mosquera, Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, Jhon Arias (David Moller Wolfe, minuto 95), Joao Gomes, Hugo Bueno; Mateus Mane, Hwang Hee-Chan (Fer López, minuto 88) y Tolu Arokodare (Jorgen Larsen, minuto 65).

Goles: 1-0, minuto 27: Joshua Zirkzee; 1-1, minuto 45: Ladislav Krejci.

Árbitro: Thomas Bramall. Mostró tarjeta amarilla a Jackson Tchatchoua y a Jorgen Larsen, ambos del conjunto visitante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la Premier League, disputado en el estadio Old Trafford ante una gran concurrencia de público.

Fuente: EFE