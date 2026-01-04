Harry Reed pone justicia para el Fulham, que amarga al Liverpool

Cuando Gakpo remató con las rodillas un centro de Frimpong al minuto 94, el triunfo parecía sellado. Los jugadores “Reds” estallaron de júbilo conscientes de que habían jugado un partido pésimo en todas sus líneas. Pero la fortuna les dio la espalda cuando Reed sacó un zapatazo increíble desde fuera del área local. El balón perforó la escuadra de Alisson Becker y devolvió la paridad definitiva a un marcador electrizante.

Este desenlace refleja la montaña rusa de resultados que atraviesa el Liverpool durante la presente campaña liguera. Hace apenas dos jornadas celebraban un triunfo ante Wolves, pero luego sufrieron un amargo empate frente al Leeds. La irregularidad se ha convertido en la sombra de un equipo que no logra consolidar una idea clara. En el Craven Cottage, las dudas volvieron a florecer ante un rival que compitió con mayor intensidad.

Arne Slot retocó su once inicial buscando mayor estabilidad defensiva con el ingreso de Milos Kerkez por Robertson. También dio entrada a Mac Allister para ganar control, mientras que Gakpo sustituyó al lesionado Hugo Ekitiké arriba. Las ausencias de Isak por lesión y de Salah por la Copa África condicionaron seriamente el poderío ofensivo. A pesar de las variantes, el conjunto visitante no logró imponer condiciones durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

El Fulham ejecutó su plan a la perfección, asfixiando la salida del balón y cerrando todos los espacios. Pasado el cuarto de hora, el mexicano Raúl Jiménez fabricó una asistencia magistral al primer toque hacia Harry Wilson. El canterano del Liverpool no perdonó ante Alisson, aunque el VAR tuvo que validar la posición tras cierta incertidumbre. Con el 1-0 a favor, los locales se atrincheraron para lastimar de contragolpe a un rival urgido.

Antes del descanso, el Liverpool apenas inquietó con un cabezazo de Gakpo que impactó directamente en el poste izquierdo. La falta de fluidez en el mediocampo obligó a los hombres de Slot a jugar contra el reloj. El vestuario sirvió para renovar energías y los “Reds” salieron al complemento con una actitud mucho más agresiva. El equipo adelantó líneas con determinación buscando forzar el error en la salida defensiva de los “Cottagers”.

El empate llegó al minuto 57 tras una mejora notable en la circulación de la pelota del equipo. Florian Wirtz aprovechó un pase filtrado de Conor Bradley para batir a Bernd Leno con un zurdazo seco. El VAR revisó milimétricamente la acción antes de conceder el segundo tanto del curso para el talentoso volante alemán. Sin embargo, tras la igualdad, el impulso visitante se desvaneció y el Fulham recuperó el mando del juego.

Harry Wilson se convirtió en una pesadilla constante para su antiguo club, liderando cada transición rápida de los locales. El atacante estuvo a punto de sentenciar el duelo con un disparo que se estrelló violentamente en el larguero. El Liverpool terminó el partido encerrado en su propia área, defendiéndose de un empuje local que parecía imparable. La falta de regularidad en el juego volvió a dejar al descubierto las carencias del esquema de Slot.

El final del partido fue un auténtico drama cuando Gakpo anotó el 1-2 parcial en el minuto 94. Pero la justicia deportiva llegó con el trallazo de Reed a la escuadra en el último suspiro del encuentro. Este empate deja al Liverpool en una situación vulnerable, viendo cómo peligra seriamente su puesto en la zona Champions. El Manchester United y el Chelsea acechan ahora una cuarta plaza que parece estar más abierta que nunca.

Ficha técnica:

Fulham (2): Leno; Castagne, Diop, Andersen, Cuenca, Robinson; Wilson (Traoré, minuto 85), Lukic (Reed, minuto 92), Cairney (Berge, minuto 74), Smith Rowe (Kevin, minuto 74); y Raúl Jiménez (Kusi Asare, minuto 85).

Liverpool (2): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones (Chiesa, minuto 85); Szboszlai, Mac Allister, Wirtz (Frimpong, minuto 76); y Gakpo (Joe Gómez, minuto 96).

Goles: 1-0, minuto 17: Wilson; 1-1, minuto 57: Wirtz; 1-2, minuto 94: Gakpo; 2-2, minuto 97: Reed.

Árbitro: Craig Pawson. Mostró cartulina amarilla a Wilson (minuto 71) por parte del Fulham y a Gakpo (minuto 95) por parte del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Premier League de Inglaterra disputado en el Craven Cottage de Londres ante cerca de 25.000 espectadores.

Fuente: EFE