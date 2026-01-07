Las desafortunadas intervenciones de Diego Gómez contra Manchester City

Diego Gómez no tuvo la jornada destacada que venía siendo habitual en sus últimos compromisos con el equipo comandado por Fabian Hürzeler . El volante tuvo gran responsabilidad en el tanto de apertura del City al cometer un penal sobre el belga Jérémy Doku. Al estirar el pie izquierdo, obstruyó el paso del atacante en una acción que fue ratificada como pena máxima tras la revisión del VAR.

Lea más: El Brighton de Diego Gómez se lleva un punto de su visita al Etihad Stadium

Dicha falta resultó discutible, ya que el movimiento no parecía suficiente para derribar al rival, pero poco le importó a Erling Haaland. El goleador noruego, en la recta final de la primera etapa, canjeó la oportunidad por gol con una ejecución cruzada. El remate terminó descolocando al portero neerlandés Bart Verbruggen y puso en ventaja momentánea al conjunto dirigido por Pep Guardiola.

¡LA POLÉMICA EN ETIHAD! ¿Fue penal de Diego Gómez sobre Doku? El árbitro lo cobró tras revisarlo en el VAR y Haaland convirtió el primero de los Ciudadanos.



📺 Mirá la #PremierLeague por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sEsoG8ThFY — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

Llegando a los 70 minutos, las “gaviotas” contaron con una ocasión inmejorable para ponerse al frente, la cual fue desaprovechada por el paraguayo. La jugada nació de un balón largo de Verbruggen que encontró destapado por la banda izquierda al japonés Kaoru Mitoma. El extremo ganó la línea de fondo con velocidad y cedió el balón para la llegada solitaria de Diego Gómez.

Con la portería a su merced y en plena boca del arco, el surgido en la cantera de Libertad falló en la definición de manera increíble direccionando el esférico hacia el cuerpo del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, quien ya se encontraba prácticamente vencido. Esta acción impidió que el Brighton lograse adelantarse en el marcador, dejando al portero local aliviado tras el yerro.