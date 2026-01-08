El Arsenal y en un empate de resistencia para blindar el liderato

Fue comprensible la impaciencia de los aficionados londinenses al ver a su equipo replegado durante toda la segunda mitad. En el periodo inicial, el Arsenal buscó la victoria embotellando a un Liverpool gris y haciendo daño por las bandas, aunque sin generar un peligro real de cara a portería. Al ver que el plan ofensivo no funcionaba, y regulando esfuerzos tras un intenso periodo navideño, Arteta decidió dar un paso atrás y jugar con la calculadora más que con el corazón.

Los “Gunners” ya se habían llevado un susto importante en la primera parte por estar demasiado expuestos. Un error de comunicación entre William Saliba y David Raya provocó una mala cesión del francés que el portero español despejó como pudo. El balón le cayó a Conor Bradley, quien, con Raya fuera de sitio, probó una vaselina desde 25 metros que se estrelló en el larguero, salvando milagrosamente al equipo visitante.

Las intenciones ofensivas del Arsenal radicaron en la banda derecha con Bukayo Saka, que superó constantemente a su par, un Milos Kerkez aún inadaptado. Sin embargo, a medida que el depósito del extremo inglés se agotaba, el equipo perdió agresividad hasta desesperar a su hinchada, que no terminaba de entender la falta de ambición ante la oportunidad de dar un golpe definitivo al campeonato.

Por su parte, el Liverpool contribuyó al tedio general, ya que fue incapaz de inquietar a David Raya pese a tener al rival metido en su propia área. Solo los tiros libres de Dominik Szoboszlai provocaron algo de zozobra en el guardameta español, quien sumó su décima portería a cero del curso. Con este registro, Raya se afianza en la lucha por el Guante de Oro, manteniendo una ventaja de dos partidos respecto a Robert Sánchez, del Chelsea.

Fue un encuentro gris y atípico entre el principal favorito y el vigente campeón; sin embargo, si el Arsenal acaba ganando esta Premier veinte años después, nadie recordará este ejercicio de resistencia. Tras los tres pinchazos consecutivos del City y la irregularidad del Aston Villa, este punto sabe a gloria para los de Arteta, que llegan a la jornada 22 con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos tras haber sumado cinco triunfos seguidos desde diciembre.

El Liverpool, en cambio, mantiene su tendencia de la temporada con otro empate que sabe a poco. Aunque conservan la cuarta plaza con dos unidades de ventaja sobre el Brentford, la brecha con los tres de arriba se agranda, quedando a ocho puntos de distancia del City y el Villa. Al menos, este resultado otorga algo de crédito a Arne Slot, quien, por el momento, no verá peligrar su puesto en el banquillo de Anfield.

Ficha Técnica

Arsenal (0): Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Hincapié (Lewis-Skelly, minuto 57); Zubimendi, Rice, Odegaard (Eze, minuto 78); Trossard (Martinelli, minuto 65), Saka (Madueke, minuto 78) y Gyökeres (Gabriel Jesús, minuto 64).

Liverpool (0): Alisson; Bradley (Gomez, minuto 94), Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Frimpong y Gakpo.

Árbitro: Anthony Taylor. Amonestó a Trossard (minuto 12), Arteta (fuera del campo, minuto 83) y Martinelli (minuto 94) por parte del Arsenal; y a Mac Allister (minuto 90) y Konaté (minuto 93) por parte del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).

