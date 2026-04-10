Enzo Fernández se disculpa, pero cumplirá su sanción en el Chelsea

La controversia surgió luego de que el futbolista declarara en varias entrevistas que, a pesar de tener contrato vigente con los “Blues”, no tiene certeza sobre su continuidad en Stamford Bridge para la próxima temporada. Además, aunque evitó mencionar un club específico, Fernández expresó su deseo y el de su familia de residir en Madrid, declaraciones que fueron interpretadas como un guiño al mercado español.

Como consecuencia, el Chelsea le aplicó una suspensión de dos encuentros. El primero de ellos ya fue cumplido el pasado fin de semana durante la contundente victoria por 7-0 ante el Port Vale en la FA Cup, mientras que el segundo lo dejará fuera del trascendental duelo de este domingo contra el Manchester City en la Premier League.

“Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar. Hay ciertos valores en los que creo y que creo que harán más fuertes al club si los cumplimos”, explicó Rosenior este viernes durante la rueda de prensa previa al partido.

A pesar de la firmeza en la disciplina, el técnico destacó la actitud del jugador tras el incidente: “Tuve una buena charla con Enzo. Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él, pero creo que la gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo”, concluyó el estratega.