Mikel Arteta reafirma su compromiso con el Arsenal en plena lucha por el doblete

A pesar de la proximidad del vencimiento de su vínculo, la sintonía entre ambas partes es excelente. Se espera que el acuerdo definitivo se cierre una vez concluida la temporada, ya que tanto el club como el cuerpo técnico han priorizado la lucha por los dos grandes objetivos del curso: la Premier League, donde ostentan una sólida ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City, y la Liga de Campeones, donde tienen pie y medio en semifinales tras su victoria por 0-1 ante el Sporting de Portugal en la ida.

“Estoy comprometido al 100 % aquí”, afirmó Arteta este viernes al ser consultado por su situación contractual. “Estoy muy feliz aquí y me siento bien. Mi familia está bien aquí también. Tenemos una gran ambición en este club y estamos en una buena posición”, subrayó el técnico.

Desde su llegada, Arteta ha liderado una profunda transformación en la entidad londinense. Bajo su mando, el Arsenal ha conquistado una FA Cup y dos Community Shield, además de lograr dos subcampeonatos de liga y devolver al equipo a las semifinales de la Champions tras 17 años de espera.

En esta campaña 2026, el conjunto londinense tiene el reto histórico de romper una sequía de 22 años sin títulos de liga y conquistar, por primera vez en su historia, la máxima competición europea. Ante este escenario, el técnico prefiere evitar distracciones administrativas: “No hay nada nuevo sobre mi contrato porque todo el foco está puesto en lo que tenemos que hacer desde aquí hasta el final de temporada”, concluyó.