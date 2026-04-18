Fútbol de la Premier League
18 de abril de 2026 - 17:04

El Tottenham sigue su maldición, con 111 días sin ganar y el abismo cerca

Micky van de Ven (centro), del Tottenham Hotspur, ayuda a su compañero de equipo Kevin Danso (der.) a levantarse mientras Georginio Rutter, del Brighton and Hove Albion, observa durante el partido de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Brighton & Hove Albion, en Londres.
Micky van de Ven (centro), del Tottenham Hotspur, ayuda a su compañero de equipo Kevin Danso (der.) a levantarse mientras Georginio Rutter, del Brighton and Hove Albion, observa durante el partido de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Brighton & Hove Albion, en Londres.DANIEL HAMBURY

Tottenham revivió su pesadilla al dejar escapar la victoria en el tiempo añadido frente al Brighton, jugando en casa. El empate 2-2 extiende una racha de casi cuatro meses sin sumar de a tres en la Premier League, manteniendo al equipo en la zona de descenso. Con errores defensivos críticos en los minutos finales, la sombra de la Championship parece ahora una posibilidad real para el gigante londinense. La ansiedad y el miedo se apoderan de una afición que no ve la salida a una crisis.

Por ABC Color

Desde aquel lejano 28 de diciembre ante el Crystal Palace, el Tottenham no conoce la alegría del triunfo. En esta ocasión, el destino pareció ofrecer una tregua cuando Pedro Porro, desafiando su estatura, se elevó entre los centrales para conectar un cabezazo que batió a Verbruggen y puso el 1-0. El éxtasis, sin embargo, fue efímero. Kaoru Mitoma, quien ingresó por un lesionado Diego Gómez —cuya parece ser grave por una dolencia de rodilla izquierda—, restableció la igualdad con una volea magistral que devolvió el silencio y la tensión a las gradas locales.

Cuando los fantasmas del descenso arreciaban, un error de Jan Paul van Hecke permitió que Lucas Bergvall recuperara un balón providencial para asistir a Xavi Simmons. El joven talento se inventó un disparo soberbio a la escuadra que devolvió la esperanza a los dirigidos por un cuestionado cuerpo técnico. Parecía que, tras 111 días de sequía, la racha llegaba a su fin. No obstante, la fragilidad defensiva del Tottenham volvió a quedar expuesta en el peor momento posible.

En el tiempo de prolongación, Kevin Danso se enredó en su propia área en una acción incomprensible. Van Hecke, redimiéndose de su error previo, asistió a Georginio Rutter, quien llegando desde atrás fusiló la red de Kinsky para sellar el 2-2 definitivo. El golpe fue devastador para un Tottenham que ya saboreaba el alivio de los tres puntos y que ahora se ve obligado a asimilar otra jornada de frustración.

Este empate deja un sabor a derrota absoluta. El Tottenham se mantiene tercero por la cola con apenas 31 puntos, situándose a una unidad de un West Ham United que todavía tiene su partido pendiente en esta jornada. Con la Championship asomando en el horizonte, el club londinense afronta el tramo final de la temporada sumido en una crisis de confianza que amenaza con llevarse por delante su estatus en la élite del fútbol inglés.

Fuente: EFE