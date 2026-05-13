Fútbol de la Premier League
13 de mayo de 2026 a la - 18:29

El Manchester City de Guardiola aplaza el festejo del Arsenal y pone fuego a la Premier

Manchester City's Ghanaian midfielder #42 Antoine Semenyo (2L) celebrates scoring the opening goal with Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (L), Manchester City's Egyptian striker #07 Omar Marmoush (C) and Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden during the English Premier League football match between Manchester City and Crystal Palace at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 13, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Manchester City's Ghanaian midfielder #42 Antoine Semenyo (2L) celebrates scoring the opening goal with Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (L), Manchester City's Egyptian striker #07 Omar Marmoush (C) and Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden during the English Premier League football match between Manchester City and Crystal Palace at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 13, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / 193609+0000 DARREN STAPLES

Pese a las rotaciones masivas pensando en la FA Cup, los ‘Sky Blues’ pasaron por encima de un Crystal Palace centrado en la final de la UEFA Conference League. El Arsenal ya no podrá ser campeón este lunes y la liga se decidirá en un sprint final de infarto.

Por ABC Color

La Premier League no se entrega tan fácilmente. En una tarde que olía a despedida, el Manchester City demostró que su “Unidad B” tiene fútbol de sobra para mantener el pulso por el título. Los de Pep Guardiola cumplieron el expediente ante el Crystal Palace y, de paso, le arrebataron al Arsenal la posibilidad de celebrar el campeonato este mismo lunes ante su afición en el Emirates. Ahora, los ‘Gunners’ están obligados a ganar y esperar, mientras la sombra del City se hace cada vez más alargada.

Guardiola sorprendió a todos con un once experimental, dejando en el banquillo a piezas clave como Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki. Con la final de la FA Cup ante el Chelsea en el horizonte cercano, el técnico español confió el destino liguero a los menos habituales, y la apuesta le salió redonda. Aunque Yeremy Pino dio un par de sustos iniciales a la grada del Etihad, Phil Foden se encargó de disipar cualquier duda con una actuación magistral en la mediapunta.

El cerrojo del Palace, que parece tener la mente más puesta en su histórica final de Conference League contra el Rayo Vallecano que en la competición doméstica, saltó por los aires a la media hora de juego. Foden se inventó un taconazo antológico en la frontal para habilitar a Antoine Semenyo, quien batió a Henderson con un disparo cruzado. Solo ocho minutos después, el inglés volvió a frotar la lámpara para asistir a Marmoush, que protegió el balón de espaldas y definió con una maniobra de puro delantero centro.

Con el 2-0 y el partido bajo control, el City se permitió el lujo de sestear y guardar fuerzas para lo que viene. Aun así, hubo tiempo para que Savinho pusiera la guinda al pastel con el tercer tanto tras una jugada de Cherki. El Palace, por su parte, transitó por el campo sin morder, consciente de que su verdadera cita con la historia será el próximo 27 de mayo en Leipzig.

La tabla queda ahora en un pañuelo eléctrico a falta de dos jornadas. El Arsenal mantiene una ventaja de dos puntos, pero el City ha logrado darle la vuelta a la diferencia de goles general, un factor que podría ser determinante en caso de empate. A los de Guardiola les queda el hueso del Bournemouth y cerrar contra el Aston Villa, mientras que el Arsenal deberá cumplir ante el Burnley y esperar que el Palace, tres días antes de su final europea, le eche una mano inesperada en la última fecha. La Premier League está más viva que nunca.

Resumen del partido

Ficha técnica:

3 - Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Gvardiol (Doku, minuto 58), Ait-Nouri; Nunes (Aké, minuto 58), Silva (Kovacic, minuto 79), Foden (Stones, minuto 82); Savinho, Semenyo y Marmoush (Cherki, minuto 79).

0 - Crystal Palace: Henderson; Muñoz (Clyne, minuto 82), Canvot, Lacroix, Richards, Mitchell; Lerma, Hughes (Wharton, minuto 60); Pino (Sarr, minuto 60), Johnson (Kamada, minuto 75) y Mateta (Larsen, minuto 60).

Goles: 1-0. Semenyo, minuto 32, 2-0. Marmoush, minuto 40 y 3-0. Savinho, minuto 84.

Árbitro: Stuart Attwell amonestó a Mitchell (minuto 52) y Kamada (minuto 81) por parte del Crytal Palace.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Premier League que fue aplazado por la participación del Manchester City en la final de la Copa de la Liga y que se ha disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).