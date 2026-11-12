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Fútbol de la Premier League
12 de noviembre de 2026 - 18:15

La exigente regla de los 5 segundos de Fabian Hürzeler en el Brighton de Diego Gómez

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, durante el partido de la Liga Conferencia que Getafe CF y el Brighton & Hove Albion FC disputan este jueves en el Coliseum.
El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, durante el partido de la Liga Conferencia que Getafe CF y el Brighton & Hove Albion FC disputan este jueves en el Coliseum.Victor Lerena

El innovador método del DT alemán, Fabian Hürzeler, en las “Gaviotas” busca una reacción inmediata tras cada pérdida de balón. Si un jugador se detiene, todo el plantel paga las consecuencias corriendo.

Por ABC Color
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En el fútbol de elite actual, regalar un segundo de distracción puede costar caro. Lo sabe bien el Brighton & Hove Albion —donde milita el mediocampista paraguayo Diego Gómez—, que se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Premier League. ¿El secreto detrás de este presente arrollador? Una estricta y curiosa regla impuesta por su entrenador, Fabian Hürzeler: la norma de los 5 segundos.

Lea más: Brighton presume la pegada de Diego Gómez con sus dos golazos recientes

Según reveló talkSPORT, el método del joven técnico alemán no contempla medias tintas ni individualismos. Cada vez que el equipo pierde la posesión, los futbolistas tienen exactamente cinco segundos para reaccionar y abalanzarse sobre el rival en busca de recuperar el esférico.

Castigo colectivo: si uno frena, corren todos

La filosofía de Hürzeler es clara: la presión debe ser una tarea coral e instantánea. Para el estratega, de nada sirve que tres o cuatro jugadores corran mientras el resto observa cómo se rompe el bloque defensivo.

La disciplina es inquebrantable. Si en plena práctica detecta a un jugador que se queda estático o baja los brazos tras perder la pelota, el entrenamiento se detiene de inmediato. ¿La consecuencia? Todo el plantel debe realizar carreras de castigo. Un método drástico que busca grabar a fuego la intensidad competitiva en la cabeza de sus dirigidos.

Un rendimiento que ilusiona

La férrea disciplina parece estar dando resultados inmejorables. Las “Gaviotas” atraviesan un andar sorprendente en el torneo inglés: tras las primeras 10 fechas de la Premier League, se afianzan en el segundo puesto de la tabla, ubicándose a solo cinco puntos del líder y vigente campeón, el Arsenal.

Con rigor táctico, exigencia máxima en cada práctica y el talento de figuras como el oriundo de la compañía Mburika Reta (distrito de San Juan Bautista, en el departamento de Misiones), el Brighton demuestra que no está dispuesto a ser una simple sorpresa transitoria, sino un animador serio de la temporada.

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