Los ‘Villanos’, ni adelantándose dos veces contra el Ipswich Town, pudieron quedarse con el triunfo y se tienen que conformar con un empate que les deja en tierra de nadie, undécimos con quince puntos, a cinco de los puestos europeos.

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Intercambio de golpes y fragilidad defensiva

Un tempranero gol de Alysson, que definió muy bien en el mano a mano, fue el comienzo ideal para el Villa, que venía de perder en Turquía entre semana contra el Galatasaray, pero poco más de un minuto después de ese gol, Emersonn empató en un córner muy mal defendido por los de Emery.

¡Qué manera de tocar, por favor! Aston Villa juntó pases, encontró el hueco en la defensa y el brasileño Alysson definió de zurda para abrir el marcador vs. Ipswich Town. ¡Golazo!



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Antes del descanso, el Villa ya había vuelto a coger el timón del partido, gracias a un balón suelto dentro del área que resolvió con contundencia João Gomes. Sin embargo, a este Villa le sigue faltando empaque defensivo, de ahí que haya encajado 19 goles en liga, quinto por la cola en esta estadística.

¡¡REACCIONARON AL INSTANTE!! Emersonn controló de pecho y definió con un buen zurdazo para emparejar el resultado entre Ipswich Town y Aston Villa.



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En un centro del paraguayo Julio Enciso, Leif Davis metió la cabeza, batió a Zion Suzuki y, pese al arreón final de los de Birmingham, que pudieron marcar el de la victoria por medio de John McGinn y Nico Jackson, el empate no se movió más.

¡UN RECURSO FENOMENAL! Gomes improvisó una pirueta TOP y marcó y el segundo de Aston Villa vs. Ipswich Town.



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Mientras el Villa pelea por acercarse a posiciones europeas, el Ipswich aumenta su renta respecto al descenso y ya tiene tres puntos de ventaja con el Sunderland, tercero por la cola.