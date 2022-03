Libertad no apelará la sanción a Barboza

“El jugador no va a apelar la resolución, en este caso se basaría la apelación en tecnicismo jurídico y no vale la pena apelar. La sanción es a partir de hoy con 30 salarios mínimos de multa”, señaló Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre quién pagará la multa, Acosta dijo. “Entiendo que en el contrato de Libertad, el jugador se hace cargo de las multas, casi todos los clubes tienen eso en el contrato, que el jugador se hará cargo de la multa”, concluyó.