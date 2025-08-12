Bajas sensibles en el equipo gumarelo previa a la Copa

Libertad cortó la secuencia de triunfos en el torneo Clausura con el empate con Recoleta (1-1), el domingo y ahora se apresta a reaparecer en la Copa Libertadores, pero con restas sensibles contra un rival por demás conocido: River Plate.

Lea más: Copa Libertadores: Octavos arranca con tres invictos

A raíz de una lesión muscular, el arquero Rodrigo Morínigo se perderá el partido de ida del jueves frente a River Plate, por una plaza en cuartos de final del torneo a nivel de clubes más importante de la Conmebol. En el juego reciente por el campeonato local, los defensores Robert Rojas y Matías Espinoza también se retiraron con dolencias.

La confrontación copera se disputará en La Huerta y lo dirigirá el árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero el entrenador Sergio Aquino tiene a Morínigo con una lesión muscular en el muslo derecho y a Rojas, un fuerte golpe en el tobillo de la pierna izquierda. A su vez, Espinoza solo pudo jugar un tiempo el encuentro frente al Canario y luego fue reemplazado por Ángel Cardozo Lucena (autor de gol), mientras Rojas tampoco retornó para el segundo periodo y lo sustituyó Aarón Troche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el arco está segura la vuelta del de Martín Silva, quien ingresó en la parte final del juego contra Recoleta y fue su primera aparición esta temporada. Pues en el torneo Apertura no apareció en ninguno de los 22 cotejos.

Los precios de tiques que regirán en el enfrentamiento copero del jueves se establecieron en: 40.000 guaraníes (Graderías, 10.000 pagan socios), 50.000 (Plateas, 30.000 los socios) y 100.000 (Preferencias, 50.000 socios). En el sector visitante se pagará 180.000.

La revancha serán el 21 de este mes en Buenos Aires.