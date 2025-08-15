Libertad

La formación de Libertad para enfrentar hoy a River Plate

Libertad enfrenta hoy a River Plate por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Sergio Aquino tiene definido el equipo: realiza cambios por las bajas de dos titulares.

Por Darío Ibarra
14 de agosto de 2025 - 09:57
El paraguayo Gustavo Aguilar, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.
El paraguayo Gustavo Aguilar, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.031558+0000 ERNESTO BENAVIDES

Libertad disputa hoy el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo, vigente campeón del fútbol paraguayo, enfrenta a River Plate de Matías Galarza. La llave comienza en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción: a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y VAR de Rodolpho Toski (brasileños).

Lea más: Libertad vs. River Plate: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Sergio Aquino sufrió las bajas de dos titulares y está obligado a modificar la alineación: el arquero Rodrigo Morínigo y el lateral izquierdo Matías Espinoza están desgarrados y quedaron fuera del encuentro. Por lo tanto, el DT cambia en el arco y rearma la defensa y el mediocampo: ingresan Martín Silva, quien juega de arranque por segunda vez en el año, y Ángel Lucena Cardozo.

Los futbolistas de Libertad celebran un gol en el partido frente a Talleres de Córdoba por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Libertad celebran un gol en el partido frente a Talleres de Córdoba por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Además de las variantes por lesiones, Aquino recupera a Iván Ramírez en reemplazo de Robert Rojas, quien fue sustituido por molestias físicas en el primer tiempo del 1-1 con Recoleta FC por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Otro que retorna al equipo es Lorenzo Melgarejo, quien sustituye a Joaquín Bogarín en el mediocampo.

La formación de Libertad vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025

Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Álvaro Campuzano, Néstor Giménez; Iván Franco, Lucas Sanabria, Ángel Lucena Cardozo, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado