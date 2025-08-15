La formación de Libertad para enfrentar hoy a River Plate

Libertad disputa hoy el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo, vigente campeón del fútbol paraguayo, enfrenta a River Plate de Matías Galarza. La llave comienza en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción: a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y VAR de Rodolpho Toski (brasileños).

Lea más: Libertad vs. River Plate: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Sergio Aquino sufrió las bajas de dos titulares y está obligado a modificar la alineación: el arquero Rodrigo Morínigo y el lateral izquierdo Matías Espinoza están desgarrados y quedaron fuera del encuentro. Por lo tanto, el DT cambia en el arco y rearma la defensa y el mediocampo: ingresan Martín Silva, quien juega de arranque por segunda vez en el año, y Ángel Lucena Cardozo.

Además de las variantes por lesiones, Aquino recupera a Iván Ramírez en reemplazo de Robert Rojas, quien fue sustituido por molestias físicas en el primer tiempo del 1-1 con Recoleta FC por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Otro que retorna al equipo es Lorenzo Melgarejo, quien sustituye a Joaquín Bogarín en el mediocampo.

La formación de Libertad vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025

Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Álvaro Campuzano, Néstor Giménez; Iván Franco, Lucas Sanabria, Ángel Lucena Cardozo, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

