Libertad negocia el fichaje de Alan Benítez, relegado en Inter de Porto Alegre

La directiva del Inter decidió que el defensor surgido en la entidad de Tuyucuá, junto a otros jugadores, entre ellos el también paraguayo Óscar Romero, no será tomado en cuenta para la próxima temporada. Esta medida es una consecuencia de la mala temporada del club, que logró conservar la categoría in extremis en la última fecha del campeonato brasileño. La decisión de renovar la plantilla afecta a varios futbolistas, incluyendo a los compatriotas, quienes deberán buscar nuevos horizontes. El lateral de 29 años busca regresar a un club donde pueda tener continuidad y retomar su mejor nivel de cara a la Copa del Mundo 2026, ya que está en la consideración de seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro.

El lateral, que también puede jugar de volante por derecha se unió al Inter de Porto Alegre a mediados de la actual temporada, motivado por su buen rendimiento en Cerro Porteño. En el club brasileño, el defensor participó en once encuentros, en un semestre marcado por la irregularidad general del equipo. Su desempeño no incluyó goles ni asistencias, y en los últimos siete partidos perdió la titularidad, siendo relegado al banco de suplentes. Esta falta de protagonismo y la reestructuración del plantel motivan su salida prematura del fútbol brasileño.

🇦🇹 Libertad, do Paraguai, está negociando a contratação de Alan Benitez. O lateral chegou ao Inter em junho e não conseguiu ter sequência. O contrato do atleta com o Inter vai até dezembro de 2026, mas o Colorado não vai dificultar a negociação. @GuaibaEsporte pic.twitter.com/GcPo7IS3RS — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) December 16, 2025

Cabe recordar que el lateral Benítez inició su carrera profesional en Libertad, con el que debutó en el año 2013. En el conjunto Gumarelo, el defensor tendrá la posibilidad de reencontrarse con Francisco “Chiqui” Arce, quien asumirá la conducción técnica en la próxima temporada. Ambos ya cosecharon éxitos previamente: juntos consiguieron conquistar el Torneo Clausura 2021, cuando se encontraban en filas de Cerro Porteño.