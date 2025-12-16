Libertad
16 de diciembre de 2025 - 21:48

Libertad negocia el fichaje de Alan Benítez, relegado en Inter de Porto Alegre

Alan Benítez (i), jugador de la selección de Paraguay, disputa el balón en un partido frente a México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.020155+0000 OMAR VEGA

Libertad está negociando la incorporación del lateral derecho Alan Benítez, según reportes del periodista brasileño Paulo Nunes. El defensor, que llegó al Internacional de Porto Alegre en junio pasado, no consiguió consolidarse en el equipo titular. A pesar de que su contrato con el Inter se extiende hasta diciembre de 2026, el club brasileño manifestó que no interferirá en las negociaciones de salida, este movimiento responde a una inminente poda del plantel en Inter tras una campaña irregular en el Brasileirão.

Por ABC Color

La directiva del Inter decidió que el defensor surgido en la entidad de Tuyucuá, junto a otros jugadores, entre ellos el también paraguayo Óscar Romero, no será tomado en cuenta para la próxima temporada. Esta medida es una consecuencia de la mala temporada del club, que logró conservar la categoría in extremis en la última fecha del campeonato brasileño. La decisión de renovar la plantilla afecta a varios futbolistas, incluyendo a los compatriotas, quienes deberán buscar nuevos horizontes. El lateral de 29 años busca regresar a un club donde pueda tener continuidad y retomar su mejor nivel de cara a la Copa del Mundo 2026, ya que está en la consideración de seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro.

El lateral, que también puede jugar de volante por derecha se unió al Inter de Porto Alegre a mediados de la actual temporada, motivado por su buen rendimiento en Cerro Porteño. En el club brasileño, el defensor participó en once encuentros, en un semestre marcado por la irregularidad general del equipo. Su desempeño no incluyó goles ni asistencias, y en los últimos siete partidos perdió la titularidad, siendo relegado al banco de suplentes. Esta falta de protagonismo y la reestructuración del plantel motivan su salida prematura del fútbol brasileño.

Cabe recordar que el lateral Benítez inició su carrera profesional en Libertad, con el que debutó en el año 2013. En el conjunto Gumarelo, el defensor tendrá la posibilidad de reencontrarse con Francisco “Chiqui” Arce, quien asumirá la conducción técnica en la próxima temporada. Ambos ya cosecharon éxitos previamente: juntos consiguieron conquistar el Torneo Clausura 2021, cuando se encontraban en filas de Cerro Porteño.