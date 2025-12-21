Libertad
21 de diciembre de 2025 - 17:04

Libertad: Franco y Sanabria continúan en La Huerta

Iván René Franco seguirá en Libertad, en el que inició su carrera profesional.
Libertad confirmó la continuidad de dos canteranos, Iván Franco y Lucas Sanabria, cuyos contratos vencían este 31 de diciembre.

Por ABC Color

Iván René Franco (25 años) y Lucas Daniel Sanabria (26) seguirán en La Huerta de Libertad, por al menos una temporada, salvo alguna tentadora propuesta que pueda presentarse en el mercado de pases de junio.

El Guma, que cuenta con un cuerpo técnico calificado, comandado por Francisco Arce, se encuentra en plenas gestiones para fortalecer su dotación.

La dirigencia, encabezada por el Dr. Rubén Di Tore, busca incorporar un arquero (Jean Fernandes, candidato), marcador de punta por derecha y centroatacante, como puestos prioritarios.

