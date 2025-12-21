Libertad: Franco y Sanabria continúan en La Huerta

Iván René Franco (25 años) y Lucas Daniel Sanabria (26) seguirán en La Huerta de Libertad, por al menos una temporada, salvo alguna tentadora propuesta que pueda presentarse en el mercado de pases de junio.

El Guma, que cuenta con un cuerpo técnico calificado, comandado por Francisco Arce, se encuentra en plenas gestiones para fortalecer su dotación.

La dirigencia, encabezada por el Dr. Rubén Di Tore, busca incorporar un arquero (Jean Fernandes, candidato), marcador de punta por derecha y centroatacante, como puestos prioritarios.

