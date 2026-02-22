Libertad: Irreconocible imagen del Guma

Una imagen irreconocible del Guma, Libertad, que necesita levantar sus acciones.

“Es un momento muy complicado, de encontrarle la vuelta, sacar los rendimientos normales”, mencionó el preocupado director técnico Francisco Arce.

“El club no solamente está acostumbrado a ganar partidos, también títulos”, indicó el orientador, por lo que considera que están “lejos de ese rendimiento que pueda llevar a ese tipo de situaciones”.

Consultado si algunos atletas no pudieron haber quedado en su zona de confort al estar en una institución que brinda todo lo necesario para cumplir el trabajo, el DT respondió: “Este es un lugar donde se puede tener esa arista de peligro; como hay todo en día y en condiciones, a veces intuitivamente o sin darse cuenta uno puede relajarse”, aseguró el estratega.

El miércoles, el Guma jugará con Olimpia en el Defensores del Chaco, a las 20:30, por la séptima fecha.