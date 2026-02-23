Francisco Arce tiene la película clara en Libertad

Ubicado en la antepenúltima posición del torneo Apertura, Libertad afrontará el miércoles una auténtica final contra el invicto líder Olimpia, con el que medirá fuerzas en el Defensores del Chaco, a las 20:30.

Tras la reciente caída en casa frente a Rubio Ñu por 1-0, Chiqui Arce mencionó: “Si seguimos así, no hay cuerpo que aguante de ninguno de los dos lados. Tenemos apoyo, conversación, y agradecemos eso, pero tenemos que conseguir salir de este momento”, puntualizó el estratega, quien tiene la misión de enderezar en rumbo repollero.

El más ganador del siglo XXI se potenciará con Alan Max Benítez (32) y Alexis David Duarte (25), últimamente en los brasileños Inter de Porto Alegre y Santos, respectivamente.

En la asamblea del fin de semana quedó reestructurada la directiva, que encabeza Rubén Di Tore.

Eugenio Giménez Berino, Marco Nunes Heisecke, Juan Martín Masi y Darío Velázquez ingresaron por Porfirio Benítez Musa, Juan Carlos Fortagle, Ricardo Torres y Rafael Rojas.