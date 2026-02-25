Libertad
25 de febrero de 2026 - 01:00

Libertad: Matías Rojas arriba a La Huerta

Matías Rojas proseguirá su carrera en Libertad.
Libertad dejó su breve periodo de austeridad para “tirar la casa por la ventana” (erogación extraordinaria) con la contratación de Matías Nicolás Rojas (30).

Por ABC Color

El canterano de Cerro Porteño, Matías Rojas, con un largo periplo internacional, llega a La Huerta para militar en Libertad, tras su paso por Portland Timbers de la MLS.

El mediapunta registra 21 presentaciones con la selección nacional, entre Eliminatorias (7), Copa América (3) y amistosos (11).

Rojas es la cuarta incorporación del Guma en este mercado de fichajes, después de Federico Gastón “Pachi” Carrizo (34), Alexis David “Pulpito” Duarte (25) y Alan Max Benítez (32), quien llegó al país ayer para unirse al club paraguayo más ganador del siglo XXI, en el que inició su carrera y al que regresa luego de militar en el Inter de Porto Alegre.