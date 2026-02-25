Libertad: Matías Rojas arriba a La Huerta

El canterano de Cerro Porteño, Matías Rojas, con un largo periplo internacional, llega a La Huerta para militar en Libertad, tras su paso por Portland Timbers de la MLS.

El mediapunta registra 21 presentaciones con la selección nacional, entre Eliminatorias (7), Copa América (3) y amistosos (11).

Rojas es la cuarta incorporación del Guma en este mercado de fichajes, después de Federico Gastón “Pachi” Carrizo (34), Alexis David “Pulpito” Duarte (25) y Alan Max Benítez (32), quien llegó al país ayer para unirse al club paraguayo más ganador del siglo XXI, en el que inició su carrera y al que regresa luego de militar en el Inter de Porto Alegre.