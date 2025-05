Cerro Porteño no para de decepcionar

Derrota deja un complicado panorama

Cerro Porteño volvió a decepcionar en su juego sin estar a la altura del rival que sin hacer mucho logró llevarse el triunfo dejando un complicado panorama al elenco azulgrana.

Todo parecía controlado en la primera mitad para Cerro, que incluso generó un par de ataques, en los que se terminaban en tiros de esquina. Uno de ellos fue a parar en un golpe de cabeza de Quintana que pasó cerca del poste izquierdo de Weverton. Era lo más peligroso del elenco azulgrana además de otros remates desde fuera pero con poca potencia o precisión.

Cerca de la parte final llegaría la aceleración del Verdão, que hasta ese momento no había impuesto su juego; un error en la salida del Pachi Carrizo hizo que salga Viera al corte, pero cometiendo infracción sobre Evangelista, este jugó rápido el tiro libre, mientras Wilder protestaba, el pase fue para Estevão, el más contundente de la visita, quien sacó un disparo desde afuera del área para marcar el primer gol del partido.

La desatención de Daniel Rivas, de limitada actuación, casi hizo que llegue el segundo de Palmeiras, tras querer rechazar tuvo un grosero error al ser anticipado por Vitor Roque, quien solo frente a Arias tuvo una pésima definición para no ampliar el marcador.

En la segunda mitad no se entendieron mucho los cambios de Martínez, que si bien no tenía demasiadas opciones en la banca que pudieran dar otra visión al juego de Cerro, un jugador como Araújo no podía estar: lejos de un nivel considerable para este tipo de competencias. Más allá de eso, Cecilio y Aguayo intentaron dañar pero con poca efectividad. Otro error, la salida de Pachi, quien era el único que trataba de crear juego.

El Verdão estaba cómodo con el trámite y su juego era de posición y con algunas insinuaciones hasta la corrida de Vítor Roque, quien ganó a Velázquez en el área, gambeta a Arias y definición para el segundo y definitivo del conjunto brasileño, que sin despeinarse se llevó el invicto que tenía Cerro Porteño jugando en La Olla en esta Copa que se hace borrosa.