Abel Ferreira quedó rendido ante la gran voluntad de Cerro Porteño

Un giro radical: De la queja por “la cancha achicada” a la autocrítica

El técnico portugués cambió drásticamente el libreto respecto a su última visita a Paraguay. Si el mes pasado encendió la polémica al cuestionar la decisión de Cerro Porteño de “achicar la cancha”, esta vez Ferreira no buscó excusas externas y fue directo al hueso en la conferencia de prensa. Para el DT, la diferencia estuvo en el hambre de gloria.

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“Tengo que reconocer que, en términos de voluntad, rendimiento y agresividad, nuestro rival fue mejor que nosotros y eso fue notorio en cada duelo que pudimos observar en el partido”, afirmó sin tapujos.

Abel Ferreira reconheceu que o Cerro Porteño foi melhor que o Palmeiras em vontade, desempenho e agressividade na partida pela Libertadores.



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Radiografía de la crisis: Lesiones, fatiga y “peleas y besos” con la hinchada

El estratega portugués, quien describió su larga relación con la torcida verde como una historia de “peleas y besos”, no esquivó los abucheos y vinculó el bajón futbolístico a una alarmante falta de energía producto de la sobrecarga de partidos.

“El hincha de Palmeiras es libre de manifestarse de la forma que quiera. Hablé varias veces de que, en función de lo que serían estos dos meses, el calendario, íbamos a pasar dificultades. Y eso es lo que está ocurriendo. Muchas dificultades, de lesiones, de energía. Y por lo tanto, hoy, perdimos”, señaló con crudeza.