Podio de goleadores de la Copa Libertadores es íntegramente paraguayo

Los futbolistas paraguayos comandan la tabla de artilleros de la Copa Libertadores 2026, al cabo de la quinta fecha de la fase de grupos.

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El máximo realizador de La Gloria Eterna es Carlos Gabriel “Cocoliso” González (33 años), del Independiente del Valle de Ecuador, quien lleva 6 tantos en 5 presentaciones.

En el segundo puesto está Alex Adrián Arce (30), del argentino Independiente Rivadavia de Mendoza. La marca del carapegüeño es de 5 tantos en 4 cotejos.

La tercera posición es ocupada por Lorenzo Antonio Melgarejo (35), con 4 conversiones en 4 encuentros. La cosecha del lomagrandense es muy buena, teniendo en cuenta la pésima campaña de su club, Libertad, que lleva 5 caídas en fila.

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El argentino Francisco Fydriszewski, del Deportivo Independiente Medellín (DIM), también aparece con 4 conquistas, pero en 8 duelos animados, teniendo en cuenta que para acceder a la fase de grupos, su elenco debió superar dos instancias clasificatorias.