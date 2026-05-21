Copa Libertadores
21 de mayo de 2026 a la - 15:25

Podio de goleadores de la Copa Libertadores es íntegramente paraguayo

Carlos Gabriel "Cocoliso" González Espínola, nacido en Villarrica el 4 de febrero de 1993, es el máximo artillero de la Copa Libertadores.
Carlos Gabriel "Cocoliso" González Espínola, nacido en Villarrica el 4 de febrero de 1993, es el máximo artillero de la Copa Libertadores.José Jácome

El podio de goleadores de la Copa Libertadores 2026 es ocupado íntegramente por futbolistas paraguayos, a falta de una ronda para el cierre de la fase de grupos.

Por ABC Color

Los futbolistas paraguayos comandan la tabla de artilleros de la Copa Libertadores 2026, al cabo de la quinta fecha de la fase de grupos.

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El máximo realizador de La Gloria Eterna es Carlos Gabriel “Cocoliso” González (33 años), del Independiente del Valle de Ecuador, quien lleva 6 tantos en 5 presentaciones.

En el segundo puesto está Alex Adrián Arce (30), del argentino Independiente Rivadavia de Mendoza. La marca del carapegüeño es de 5 tantos en 4 cotejos.

Alex Adrián Arce marcha en la segunda posición entre los goleadores de la Copa Libertadores.
Alex Adrián Arce marcha en la segunda posición entre los goleadores de la Copa Libertadores.

La tercera posición es ocupada por Lorenzo Antonio Melgarejo (35), con 4 conversiones en 4 encuentros. La cosecha del lomagrandense es muy buena, teniendo en cuenta la pésima campaña de su club, Libertad, que lleva 5 caídas en fila.

Lorenzo Antonio Melgarejo completa el podio paraguayo de artilleros del máximo certamen de la Conmebol a nivel de clubes.
Lorenzo Antonio Melgarejo completa el podio paraguayo de artilleros del máximo certamen de la Conmebol a nivel de clubes.

El argentino Francisco Fydriszewski, del Deportivo Independiente Medellín (DIM), también aparece con 4 conquistas, pero en 8 duelos animados, teniendo en cuenta que para acceder a la fase de grupos, su elenco debió superar dos instancias clasificatorias.