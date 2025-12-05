Paraguay, al sorteo después de 16 años: ¿Cómo fue el último?

Paraguay vuelve a estar presente en el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo luego de tres ausencias consecutivas. La Albirroja de Gustavo Alfaro clasificó al Mundial 2026 y sabe hoy qué llave ocupa y a qué rivales enfrenta. El evento, en el Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C., comienza a las 14:00, hora de nuestro país.

Lea más: Llegó el día: La FIFA sortea la fase de grupos del Mundial 2026

La última vez que el combinado guaraní participó de la gala que establece el cuadro principal del torneo más importante del planeta fue el 4 de diciembre de 2009. En la edición de Sudáfrica 2010, con Gerardo Martino en la conducción técnica, el selección paraguaya conoció a los adversarios de la posterior histórica campaña, siendo la primera en superar en los octavos de final.

El sorteo del Mundial 2010 fue en Cuidad del Cabo

En Ciudad del Cabo, y con la dirección de Jerome Valck, entonces secretario general de la FIFA, el ente rector del fútbol mundial definió las 8 llaves, de cuatro integrantes cada uno. Paraguay también integró el Bombo 3 y fue la penúltima selección en salir del bolillero: fue al Grupo F, que ya tenía a Italia y a Nueva Zelanda y, que por último confirmó a Eslovaquia.

Paraguay debutó ante Italia el 14 de junio de 2010

Seis meses después, el 14 de junio de 2010, Paraguay debutó ante Italia en el Green Point de Ciudad del Cabo: Antolín Alcaraz marcó el 1-0 a los 39 minutos y Daniele De Rossi igualó a los 63′. En la segunda fecha, derrotó 2-0 a Eslovaquia, el 20 de junio, en el Free State de Bloemfontein: anotaron Rambert Vera a los 27′ y Cristian Riveros a los 86′.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El sorteo del Mundial 2026, EN VIVO por ABC Cardinal 730 AM

En la tercera, empató 0-0, el 24 de junio, con Nueva Zelanda en el Peter Mokaba de Polokwane. Con 5 puntos, lideró la serie y clasificó primero, enfrentando a Japón en los octavos. Tras 0-0 en los 120′, ganó 5-3 por penales el 29 de junio en el Loftus Versfeld de Pretoria. En cuartos, el 3 de julio en el Ellis Park de Johannesburgo, perdió 1-0 con España.