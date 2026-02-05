El impacto financiero del Mundial de Fútbol en la economía mexicana

Durante la presentación del informe ‘Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios’, Zaga precisó que la derrama de 2,730 millones de dólares equivale al 0.14% del PIB nacional. Al respecto, el experto señaló: “Suena poco, sin embargo, el PIB es tan grande que no es tan poco. Y en el impacto, lo interesante va a ser por industrias”.

México, que comparte la organización con Estados Unidos y Canadá, albergará aproximadamente el 10% de los 104 encuentros. Este flujo deportivo beneficiará principalmente a la gastronomía, el alojamiento, el transporte y el entretenimiento, sectores que podrían ver incrementos en sus ventas de hasta un 30%.

Respecto al turismo, se estima la llegada de 800,000 visitantes (550,000 nacionales y 280,000 extranjeros). Sobre el legado de esta afluencia, Zaga subrayó: “Si hacemos bien las cosas, realmente en los próximos años sí podría haber un aumento del turismo en el país, es decir, un impacto a largo plazo”.

Por otro lado, BBVA México estima una aportación de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento doméstico. Carlos Serrano, economista jefe de la institución, explicó que este cálculo integra el gasto en infraestructura (aeropuertos y caminos) y la experiencia de sedes previas.

No obstante, Serrano matizó la naturaleza de este crecimiento, señalando que el Mundial “es un pico de turistas que se va a ir”, por lo que el aumento de visitantes no está estrictamente vinculado a nuevos proyectos de inversión hotelera permanente.

Tras un 2025 de bajo crecimiento (0.5%), marcado por la incertidumbre comercial, el Mundial aparece como un respiro económico. La justa deportiva comenzará formalmente el 11 de junio, cuando la selección de México se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, dando inicio a una competencia que reunirá a 48 naciones.