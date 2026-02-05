Panamá enfrentará a Sudáfrica en una histórica gira por el continente africano

Según destaca la nota oficial de la FPF, ambos partidos representan una oportunidad importante para Panamá al tratarse de un rival de la Confederación Africana de Fútbol, cuyas características físicas y tácticas guardan similitud con Ghana. Este análisis es clave para las aspiraciones canaleras, ya que el onceno panameño se medirá precisamente a Ghana el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá, en lo que será su esperado debut mundialista.

Más allá de la planificación táctica, estos compromisos tendrán un profundo contexto histórico. La federación acotó que será la primera vez que la selección mayor dispute un partido en territorio africano, expandiendo así las fronteras del fútbol nacional. En cuanto a los antecedentes, ambas selecciones ya se han visto las caras previamente; el registro más cercano se remonta a la Copa Oro 2005, cuando Panamá venció a Sudáfrica en los cuartos de final tras imponerse 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario en Houston.

En el plano actual, existe una diferencia en la clasificación FIFA de enero, donde Panamá se ubica en el puesto 33 mientras que la escuadra sudafricana, dirigida por el belga Hugo Broos, ocupa la posición 60. Panamá integra el grupo L de la Copa del Mundo junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Por su parte, Sudáfrica forma parte del grupo A con México y Corea del Sur, teniendo además la enorme responsabilidad de disputar el partido inaugural del certamen frente a los mexicanos el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.