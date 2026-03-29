Juan Godoy: “Estamos a un paso muy importante de alcanzar el objetivo, que es el Mundial”

A pesar de la jerarquía física del adversario, Godoy destacó la resiliencia del grupo para revertir un trámite que se presentó sumamente complejo desde el inicio. “La verdad, primeramente, me siento muy feliz y contento. Fue un partido difícil, pero sabíamos que iba a ser así; la mayoría de los jugadores de Surinam son naturalizados europeos y juegan en Europa, así que sabíamos que el encuentro sería muy complicado”.

Sobre el momento de tensión cuando el equipo centroamericano se puso en ventaja, el delantero explicó las dificultades tácticas que debieron sortear. “Estaba difícil el partido; Surinam se metió atrás con línea de cinco y jugaba de contragolpe. Sus delanteros eran muy rápidos y nos estaban complicando por esa razón. Sin embargo, sabíamos que teníamos futbolistas que podían cambiar el rumbo del encuentro; contamos con jugadores de buen pie que son muy desequilibrantes. Al final se dio la oportunidad, porque ellos también estaban haciendo tiempo; desde que marcaron el gol se empezaron a tirar todos al piso. En los últimos minutos pudimos ganar, que es lo más importante. Ahora ya estamos pensando en Irak y vamos a trabajar en base a eso durante esta semana que queda”.

El penal de la ilusión y la jerarquía de Terceros

Consultado sobre la jugada que cambió el destino del partido y si existió alguna posibilidad de que él mismo ejecutara la pena máxima, Juan Sinforiano fue tajante respecto a los roles dentro del campo. “No, no había ningún tipo de discusión; él era el encargado de patear, así que no se podía tocar la pelota. Solo quedaba desearle lo mejor y que hiciera el gol, porque estábamos todos emocionados por el penal y con el sueño de superar esta instancia. Estábamos muy felices en ese momento, pero lo más importante fue después del partido, porque ganamos y ahora estamos a un paso muy importante de alcanzar el objetivo, que es el Mundial”.

Juan Sinforiano hizo además la comparación de la euforia boliaviana, con el festejo albirrojo tras la clasificación al Mundial. “Cuando Paraguay clasificó anteriormente se sintió lo mismo y ahora la gente también está muy ilusionada, muy pendiente de lo que podamos hacer nosotros. Más ahora que estamos a un paso. Como te dije, va a ser complicado y difícil, pero ya estamos demostrando que nada es imposible y que, Dios mediante, se pueda dar esta oportunidad de clasificar”.

El desafío ante Irak y las críticas por su nacionalización

Con la mirada puesta en el repechaje definitivo, Godoy no esquivó la presión mediática ni los cuestionamientos que surgieron tras su convocatoria como jugador naturalizado, enfocándose exclusivamente en el objetivo grupal. “No, claro; si pasamos, también tendremos un grupo complicado, pero primero es lo primero. Ahora hay que pensar en Irak, que va a ser un rival muy difícil y complicado. Para nosotros es una final; es un sueño después de 32 años y, ojalá, Dios mediante, se nos de esta posibilidad. Sería muy lindo”.

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El delantero aseguró además que está preparando mentalmente para sobrellevar las críticas de sus detractores. “Sí, es algo normal; uno se prepara mentalmente para eso. Sabía que iba a recibir muchas críticas por ser un jugador naturalizado, por lo que obviamente tenía que demostrar mi capacidad en la cancha para respaldar mi lugar. En lo personal, me siento tranquilo en ese sentido. Trato de estar bien porque, si uno se fija mucho en las redes sociales, eso te puede afectar bastante en lo psicológico. Intento dejar pasar esas cosas; lo importante es que estamos acá y estamos luchando por un sueño”.