RD Congo sella su pasaporte al Mundial tras vencer a Jamaica en Zapopan

En la cita mundialista que arrancará el próximo 11 de junio, el equipo dirigido por Sébastien Desabre integrará el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Los congoleños harán su debut oficial ante Portugal el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston, para luego trasladarse nuevamente al Estadio Akron de Zapopan el 23 de junio y medirse ante Colombia. Finalmente, cerrarán su participación en la fase de grupos cuatro días después contra Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Durante el trámite del encuentro, los africanos impusieron condiciones con mayor posesión y llegadas claras. Por el sector izquierdo, Nathanael Mbuku profundizó en varias ocasiones sin fortuna, mientras que por derecha, Meschack Elia superó constantemente a la defensa caribeña, teniendo su opción más nítida al minuto 37 con un disparo que tapó el veterano Andre Blake. En el complemento, el asedio continuó con intentos de Cédric Bakambu y Edo Kayembe que no fueron certeros, forzando la definición en la prórroga.

La paridad se rompió apenas iniciado el tiempo agregado tras un tiro de esquina donde Joel Latibeaudiere falló en el despeje; el balón encontró a Tuanzebe, quien empujó el esférico con el cuerpo hacia la red para sentenciar el 1-0 definitivo y asegurar la presencia de la RD Congo en la máxima cita del fútbol mundial.

Ficha técnica:

República Democrática del Congo (1): Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (Joris Kayembe, minuto 105), Rector Mbemba; Samuel Moutoussamy (Charles Pickel, minuto 119), Nathanael Mbuku (Edo Kayembe, minuto 67), Meschack Elia (Theo Bongonda, minuto 58), Noé Sadiki (Nagalayel Mukau, minuto 73); Yoane Wissa (Brian Cipenga, minuto 91), Cédric Bakambu. Seleccionador: Sébastien Desabre.

Jamaica (1): Andre Blake; Ethan Pinnock, Ricardo Rey, Joel Latibeaudiere, Ronaldo Webster (Amarii Bell, minuto 90); Kasey Palmer (Norman Campbell, minuto 91), Isaac Hayden (Ian Fray, minuto 83), Leon Bailey; Bailey Cadamarteri (Renaldo Cephas, minuto 74), Tyreece Campbell (Ephron Mason-Clark, minuto 74), Bobby de Cordova-Reid (Tyrese Hall, minuto 83). Seleccionador: Rudolph Speid.

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Gol: 1-0, minuto 100: Axel Tuanzebe.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina. Amonestó a Webster y Cadamarteri de Jamaica. Tello, quien sufrió calambres, fue sustituido en el minuto 110 (en el segundo tiempo extra) por su compatriota Darío Herrera.

Incidencias: Partido de la repesca intercontinental para el Mundial 2026 realizado en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.