Dick Advocaat regresa a Curazao para el Mundial 2026

Dick Advocaat volverá a dirigir a Curazao, reveló hoy el presidente de la Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) a la Agence France-Presse (AFP). El neerlandés de 78 años había logrado la histórica clasificación de la selección al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. El entrenador asume en reemplazo de Fred Rutten, quien renunció al cargo a días del certamen.

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Advocaat fue el entrenador que llevó por primera vez a una Copa del Mundo a Curazao, el territorio más pequeño que disputará en la máxima cita del fútbol. A pesar del logro, renunció en febrero para atender la salud de su hija. Según medios neerlandeses, el DT aceptó volver a ocupar el antiguo cargo porque el estado del familiar ha mejorado.

“Advocaat ha vuelto”, respondió a AFP el presidente de la FFK, Gilbert Martina. El anuncio sucede un día después de que el organismo curazoleño informara la salida del también neerlandés Fred Rutten, cuyo mandato de dos meses al frente del combinado registró dos derrotas en la Fecha FIFA de marzo: 0-2 contra China y 1-5 frente a Australia.

Mundial 2026: La salida de<b> </b>Fred Rutten

“No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales sanas dentro del equipo o del cuerpo técnico. Por eso marcharse es la decisión correcta”, afirmó Rutten, en un comunicado citado por la FFK en las redes sociales. “El tiempo apremia y Curazao tiene que seguir adelante. Lamento el rumbo que tomaron los acontecimientos, pero deseo lo mejor a todo el mundo”, agregó.

𝗙𝗿𝗲𝗱 𝗥𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵



The Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) announced that Fred Rutten has decided to step down as head coach of the Curaçao national team following constructive discussions with the federation’s leadership.



Although… pic.twitter.com/4qdBNPNXPm — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 11, 2026

Advocaat, que dirigió en tres ocasiones a la selección de los Países Bajos y acumuló experiencias por todo el mundo, logró clasificar a la selección caribeña de forma invicta al Mundial 2026. El país, con una superficie de 444 km² y algo menos de 160.000 habitantes, compone el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. El debut será el 14 de junio en Houston, Texas.

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Mundial 2026: Los partidos de Curazo en el Grupo E

Fecha 1 - 14 de junio

Alemania vs. Curazao: 14:00, NRG Stadium, Houston

Fecha 2 - 20 de junio

Ecuador vs. Curazao: 21:00, Arrowhead Stadium, Kansas City

Fecha 3 - 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil: 17:00, Lincoln Field, Filadelfia