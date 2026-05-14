Así se prepara el SoFi Stadium para el debut de Paraguay ante Estados Unidos

Ingeniería de precisión: El “Efecto LEGO”

El SoFi Stadium, una joya arquitectónica con un presupuesto de 5.000 millones de dólares, fue diseñado originalmente para el fragor de la NFL y no para las dimensiones del fútbol internacional. Para cumplir con las estrictas exigencias de la FIFA, los ingenieros tuvieron que aplicar una suerte de “cirugía mayor” en las gradas. Se desmontaron filas enteras de asientos permanentes en las esquinas, tratándolos como piezas de un rompecabezas para ganar los metros necesarios de ancho que el campo requiere.

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En este proceso de transformación, el césped sintético habitual de los Rams y los Chargers desapareció de la vista, quedando sepultado bajo una densa capa de arena y material aislante. Además, el estadio atraviesa una crisis de identidad temporal: toda la cartelería publicitaria está siendo retirada para que el recinto sea rebautizado oficialmente como Estadio Los Ángeles durante la competición, cumpliendo con la normativa de exclusividad de la FIFA.

así se ve el Estadio de Los Angeles (SoFi Stadium) a 30 días del Mundial pic.twitter.com/6dR069tXUs — Eduard Cauich (@MayanTiger1) May 12, 2026

Un tapete que recorrió 2.000 kilómetros

Lo más insólito de la logística es la procedencia de la superficie de juego. La hierba que pisarán los jugadores paraguayos es una auténtica “atleta” de élite que fue cultivada en el estado de Washington. Para llegar a California, el césped viajó en camiones refrigerados que cruzaron el país sin detenerse un solo segundo, con conductores turnándose al volante para evitar que la planta perdiera frescura o sufriera estrés térmico.

Gracias a su emblemática cubierta transparente, el estadio ofrece ahora condiciones similares a las de un invernadero gigante. Este microclima, sumado a un sistema de riego de última generación y potentes luces de crecimiento artificial, permitirá que el campo esté en condiciones imbatibles en tiempo récord. Aunque el inicio del torneo parece estar a la vuelta de la esquina, la experiencia previa en la Liga de Naciones de la Concacaf garantiza que este sistema híbrido de hierba natural y fibras sintéticas será un escenario de primer nivel.

Paraguay no solo enfrentará a una potencia en ascenso en un ambiente hostil; pisará un escenario que es, en sí mismo, la mayor obra maestra de la tecnología deportiva actual.

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Fuente: AFP