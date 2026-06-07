Portugal aprueba ante Chile en un amistoso con la roja a Leão y un Cristiano apagado

La puesta a punto para la gran cita mundialista arrancó con victoria para los dirigidos por Roberto Martínez. Portugal derrotó este sábado por 2-1 a Chile en el Estádio Nacional do Jamor, en un encuentro donde el dominio luso tardó en reflejarse en el marcador debido a la soberbia actuación del arquero chileno Lawrence Vigouroux.

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El seleccionador español eligió deliberadamente a un rival sudamericano para preparar el terreno antes de cruzarse con Colombia en el Grupo K del Mundial —zona que comparte también con Uzbekistán y la RD del Congo—. Sin embargo, las miradas se centraron en Cristiano Ronaldo, quien jugó una discreta primera mitad antes de ser sustituido en el descanso, teniendo como única opción clara un disparo que Vigouroux logró desactivar con el pie.

Dominio luso, el cerrojo de Vigouroux y un final con alta tensión

Desde el pitazo inicial, Portugal monopolizó el balón explotando principalmente la velocidad y el desequilibrio de Rafael Leão por la banda izquierda. A pesar de generar ocasiones, entre ellas un cabezazo letal de Rúben Dias que exigió al máximo al portero chileno, la falta de puntería en el último tercio estancó el marcador durante los primeros 45 minutos. Por su parte, el combinado dirigido por Nicolás Córdova apenas asomó al campo contrario mediante tímidas incursiones de Maximiliano Gutiérrez.

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La tranquilidad del amistoso se rompió por completo justo antes del descanso. Un choque por el balón entre João Cancelo y Felipe Faúndez encendió la mecha, desencadenando un fuerte altercado con empujones entre futbolistas de ambos planteles. El enfrentamiento subió tanto de tono que el árbitro expulsó con tarjeta roja directa a Rafael Leão e Iván Román, dejando a los dos equipos con diez hombres para el complemento.

Guedes y Bruno Fernandes imponen condiciones ante la resistencia de ‘La Roja’

Tras el entretiempo y ya sin Cristiano en la cancha, el juego se abrió. Chile intentó mover más la pelota, pero el protagonismo seguía siendo de Vigouroux, quien llegó a ahogar un espectacular grito de gol tras una chilena de Cancelo. La resistencia transandina finalmente cayó a los 58 minutos: Rúben Neves filtró un pase en profundidad y Gonçalo Guedes definió con un remate raso para poner el 1-0.

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El gol liberó a Portugal, que estiró la ventaja a los 75 minutos gracias a un tremendo cañonazo desde fuera del área de Bruno Fernandes que dejó sin opciones al guardameta. Ya en el epílogo del encuentro, una desatención en la zaga portuguesa le permitió al extremo del Elche, Lucas Cepeda, clavar un remate de larga distancia para firmar el definitivo 2-1 y el descuento de honor para los chilenos.

Incertidumbre en la agenda premundialista

Con este examen superado, el calendario de Portugal continuará su marcha el próximo 10 de junio contra Nigeria en la ciudad de Leiria, sirviendo como la antesala definitiva para su debut mundialista el día 17 ante la República Democrática del Congo.

Por el lado de Chile, el panorama es bastante más complejo. Aunque su siguiente compromiso de preparación está programado para el día 9 contra el propio Congo en Cádiz, España, la realización del partido se encuentra bajo una fuerte duda debido al brote de ébola que afecta actualmente al país africano, manteniendo en vilo a la organización.

Los mejores momentos del partido

Ficha técnica:

Portugal (2): José Sá (Rui Silva, minuto 46); João Cancelo, Renato Veiga (Inácio), Rúben Dias (Araújo, minuto 87), Nélson Semedo (Dalot, minuto 46); Samú Costa (Rúben Neves, minuto 46), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Neto, minuto 46); Rafael Leão, Francisco Conceição (Félix, minuto 77) y Cristiano Ronaldo (Guedes, minuto 46).

Chile (1): Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román, Felipe Faúndez (Sierralta, minuto 46); Vicente Pizarro (Méndez, minuto 80), Agustín Arce (Cepeda, minuto 67), Felipe Loyola (Hormazábal, minuto 80); Darío Osorio (Reichmuth, minuto 80), Maximiliano Gutiérrez (Echeverría, minuto 68) y Gonzalo Tapia (Morales, minuto 80).

Goles: 1-0: Guedes, minuto 58; 2-0: Fernandes, minuto 75; 2-1: Cepeda, minuto 92.

Árbitro: Luca Zufferli (Italia). Expulsó a Rafael Leão, de Portugal, y a Iván Román, de Chile, con tarjeta roja directa.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estádio Nacional do Jamor en Oeiras, en las afueras de Lisboa (Portugal).

Fuente: EFE