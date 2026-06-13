Con Senesi, Argentina completa su plantel para el Mundial 2026

El nuevo marcador central del Tottenham inglés, Marcos Senesi, surgido en San Lorenzo de Almagro, fue el jugador elegido para sustituir a Leonardo Balerdi, que se cayó de la convocatoria debido a una lesión muscular en su pierna derecha.

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Senesi, de 29 años, aterrizó en Kansas City unas horas antes del entrenamiento matinal que realizará el equipo de Lionel Messi a partir de las 11:00, hora local.

En declaraciones en el aeropuerto, el zaguero envió primero un mensaje de ánimo para Balerdi. “Quiero mandar un abrazo al Flaco, es una situación difícil para él”, afirmó. “Yo estoy muy contento de esta oportunidad y quiero tratar de disfrutarlo al máximo”.

La llamada del seleccionador Lionel Scaloni, que se tomó cinco días para elegir al relevo de Balerdi, encontró a Senesi pasando unas vacaciones en Ibiza junto a su novia, la futbolista inglesa Kelci Rose.

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“Estaba entrenándome a la expectativa. Obviamente no tuve contacto de nada hasta último momento”, señaló. “Uno la esperanza siempre la tiene y yo la tuve hasta el último momento”, explicó el defensa, que también se refirió al video que su pareja grabó y subió a redes en el momento de la llamada de Scaloni. “Fue algo espontáneo, del momento. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando, lo normal y justo me entró la llamada”, relató.

El estreno mundialista de Argentina está marcado para el martes contra Argelia, a las 22:00, hora paraguaya.