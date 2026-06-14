Ancelotti apela a la calma tras el empate de Brasil: “El Mundial no se gana en el primer partido”

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, reconoció que su equipo no firmó un buen debut en el Mundial de Norteamérica tras empatar 1-1 frente a Marruecos, aunque restó dramatismo al resultado al asegurar que el primer compromiso no garantiza el éxito ni el fracaso en una Copa del Mundo.

Los pentacampeones del mundo iniciaron en desventaja en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey, tras encajar un gol del mediocampista Ismael Saibari en el minuto 21. No obstante, Vinícius Jr evitó una caída mayor para el cuadro sudamericano al firmar el empate definitivo con un remate de derecha en el minuto 32. La discreta actuación de la ‘Canarinha’, especialmente durante la primera mitad, condicionó el estreno del estratega italiano en una cita mundialista y reavivó los cuestionamientos sobre el juego irregular con el que el equipo arribó a Estados Unidos.

Autocrítica y respaldo al plantel

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico de 67 años asumió las dificultades del estreno, pero pidió paciencia respecto a la evolución del grupo. “No podemos pensar que el equipo va a ser perfecto en el primer juego, el Mundial no se gana en el primer partido”, afirmó Carletto. Asimismo, el preparador mostró un respaldo absoluto a sus futbolistas: “La confianza es total, en el fútbol no todo sale a la perfección. Cuando eso sucede, hay que hacer una crítica constructiva. Este es solo el principio del camino”, añadió.

El exentrenador del Real Madrid y el Bayern de Múnich detalló que los primeros 45 minutos resultaron complejos debido al estado emocional de sus dirigidos, señalando que el equipo se mostró un poco ansioso, perdió balones y tuvo poco equilibrio en el campo. Sin embargo, el técnico valoró la reacción mostrada en la segunda parte, donde percibió una mejoría notable, y destacó el espíritu competitivo de la plantilla: “El equipo luchó hasta el último minuto, esa es la cuestión positiva. Es bastante claro lo que tenemos que mejorar”, apuntó.

Defensa del planteamiento táctico

A pesar de las dudas generadas por algunas variantes en la alineación titular, como la inclusión del central Roger Ibáñez en el lateral derecho o la presencia de Igor Thiago como delantero centro por delante de alternativas como Matheus Cunha y Endrick, Ancelotti defendió sus decisiones iniciales frente a un rival que ya alcanzó las semifinales en Qatar 2022 y que cuenta con figuras de la talla de Achraf Hakimi y Brahim Díaz.

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“Cuando el equipo no juega bien hay que aceptar la crítica, creo que el once titular fue el correcto”, aseguró el técnico italiano. Con la mirada puesta en el horizonte del torneo, Ancelotti concluyó trazando la hoja de ruta inmediata del cuadro brasileño: “Tenemos que preparar bien el próximo juego. El objetivo es pasar la fase de grupos y mejorar con el tiempo”, cerró, advirtiendo que la alineación podría presentar modificaciones debido a las características de Haití, su rival de este viernes en la ciudad de Filadelfia.

Fuente: AFP