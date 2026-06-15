Ejemplo mundial: el gran gesto de la hinchada de Japón tras el empate con Países Bajos

Los hinchas de Japón juegan su propio partido en las tribunas y, cada cuatro años, demuestran que su cultura competitiva va mucho más allá de los noventa minutos de juego. Esta vez, el escenario fue el imponente estadio de Dallas en Arlington, Estados Unidos.

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Tras el pitazo final que decretó el agónico empate frente a Países Bajos, mientras la mayoría de los espectadores abandonaba el recinto entre la euforia y la tensión del resultado, la marea asiática se quedó en sus asientos para dar una nueva lección de civismo.

Los fanáticos del país del sol naciente no solo llamaron la atención durante el encuentro por adaptar canciones con las mismas melodías que se escuchan en los estadios sudamericanos, sino que se volvieron virales en las plataformas digitales por recolectar cada residuo de sus sectores antes de retirarse.

Esta filosofía de respeto y pulcritud no es exclusiva de las tribunas, sino que forma parte de la identidad de toda la delegación. Tras el encuentro, los propios jugadores trasladaron esa misma cultura al corazón del estadio, dejando el vestuario asignado completamente impecable y todo perfectamente ordenado antes de subirse al autobús, un gesto que ya es marca registrada del equipo en las grandes citas.

🚨 Japan left their dressing room spotless after their match against the Netherlands. 👏



A tradition built on respect, discipline, and responsibility. ❤️🇯🇵 pic.twitter.com/F59344SFcX — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 15, 2026

El aplauso de la FIFA y el porqué de una tradición única

Si bien el comportamiento de los nipones es un clásico que se repite en cada cita mundialista, sus acciones no dejan de sorprender al resto del planeta, al punto de ser catalogados como los únicos que mantienen esta conducta de manera masiva. El impacto de su disciplina fue tal que las propias cuentas oficiales de la FIFA en redes sociales se hicieron eco del momento.

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🇯🇵 The reason Japan fans clean the stadium after every match: RESPECT for others and RESPECT for the venue. 🤝♥️pic.twitter.com/uFU2Gb1jXe — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 15, 2026

A través de un video corto pero contundente publicado en X (ex Twitter), la máxima entidad del fútbol a nivel global capturó el momento de la limpieza y decidió entrevistar a una aficionada japonesa para resolver la duda que muchos se plantean en occidente: ¿por qué lo hacen?

La respuesta de la mujer, cargada de naturalidad y arraigo cultural, no dejó dudas sobre una filosofía de vida que prioriza el respeto por el espacio ajeno y el agradecimiento al país anfitrión. “Es como parte de nuestra cultura, pero también es respeto por todo: respeto por los jugadores, los aficionados y también por el estadio. Nos sentimos honrados de estar aquí, así que no queremos dejar un desastre e irnos. Creo que esa es la razón por la que lo hacemos”.