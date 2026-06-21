Bélgica e Irán igualan 0-0 en Los Ángeles y suman dos empates consecutivos

El encuentro estuvo marcado por las espectaculares actuaciones bajo los tres palos. El arquero iraní, Alireza Beiranvand, fue elegido unánimemente como el héroe de la jornada tras registrar 7 paradas claves, frustrando por completo los remates de Maxim De Cuyper, Youri Tielemans y los intentos generados por Kevin De Bruyne. En el otro arco, Thibaut Courtois también respondió con solidez en las pocas pero peligrosas contras de Irán.

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A los 25 minutos del primer tiempo, la selección asiática sorprendió con una brillante jugada ensayada de tiro libre. Ehsan Hajsafi filtró el balón para Mehdi Taremi, quien definió cruzado al fondo de la red. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por una milimétrica posición adelantada del delantero.

El rumbo del segundo tiempo cambió a los 66 minutos cuando el defensor belga Nathan Ngoy cometió un error en el control del balón y terminó derribando a Taremi a mitad de cancha para cortar una oportunidad manifiesta de gol. El árbitro (el argentino Darío Herrera) le mostró la tarjeta roja directa, dejando a los dirigidos por Rudi García con 10 jugadores para el tramo final.

A pesar de la inferioridad numérica en los últimos 25 minutos, Bélgica dominó la posesión (más de 700 pases frente a los menos de 300 de Irán) y generó 23 remates totales, pero la falta de puntería y el muro defensivo persa sellaron el empate definitivo.

Con este resultado, ambas selecciones suman su segundo empate consecutivo en el torneo y quedan con dos puntos cada uno. Todo se definirá en la tercera y última fecha de la fase de grupos. En la misma, Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda este sábado 27, en el Estadio BC Place, de Vancouver, en Canadá, a partir de las 0:00 de Paraguay; mientras que Irán medirá fuerzas ante Egipto también el mismo día, en simultáneo, en el Estadio Lumen Field, de Seattle, en los Estados Unidos, desde las 0:00.

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Detalles del partido

Estadio: SoFi Stadium, de Los Ángeles, Inglewood-California (Estados Unidos). Árbitro: Darío Herrera. Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (argentinos). Cuarto árbitro: Yusuke Araki. Quinto árbitro: Jun Mihara (japoneses). VAR: Hernán Mastrangelo (argentino). AVAR: Leodán González (uruguayo). SVAR: Carlos Del Cerro (español).

Bélgica: Thibaut Courtois, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier (58’ Timothy Castagne), Nathan Ngoy, Kevin De Bruyne (87’ Matías Fernández-Pardo), Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers (58’ Dodi Lukebakio), Nicolas Raskin (58’ Hans Vanaken), Romelu Lukaku (73’ Arthur Theate) y Leandro Trossard. D.T.: Rudi García (FRA).

Irán: Alireza Beiranvand, Saleh Hardani (ST Alireza Jahanbakhsh), Ehsan Hajisafi (66’ Milad Mohammadi), Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanani, Ali Nemati, Ramin Rezaeian, Saeid Ezatolahi (85’ Amirhossein Hosseinzadeh), Mohammad Mohebbi (66’ Mehdi Torabi), Saman Ghoddos (79’ Shahriyar Moghanloo) y Mehdi Taremi. D.T.: Amir Ghalenoei (IRN).

Goles: No hubo. Expulsado: 66’ Nathan Ngoy (B) Amonestados: 3’ Romelu Lukaku (B); 33’ Saeid Ezatolahi (I). Tiros de esquina: Bélgica 4 - Irán 2.