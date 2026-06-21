Brasil activa sin siete titulares con miras al cierre ante Escocia

Aparte de los laterales Danilo y Douglas Santos y los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães, el equipo que dirige Carlo Ancelotti inició la práctica dominical en el complejo Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey, sin el volante Casemiro, el atacante Matheus Cunha y el extremo Raphinha.

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Los siete jugadores ausentes hicieron trabajos regenerativos en el gimnasio, explicó una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a periodistas.

Raphinha sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en la victoria 3-0 contra Haití el viernes en Filadelfia y es baja segura para el choque del miércoles frente a los escoceses, en Miami (19:00 de Paraguay). En ese duelo, los pentacampeones mundiales cerrarán su participación en el Grupo C.

La CBF anunció el sábado el comienzo de un “tratamiento intensivo” para intentar recuperar a la estrella del FC Barcelona, que ha sufrido varias lesiones en esa zona del cuerpo a lo largo de la temporada.

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Pero la entidad no anunció plazos para que el jugador de 29 años reciba el alta y se teme que corra riesgo su reaparición en la Copa del Mundo.

Ancelotti, de 67 años, lideró la práctica del domingo bajo un sol fuerte en Morristown. Los periodistas, como es habitual, tuvieron acceso a los primeros quince minutos de los ejercicios.

El técnico italiano estuvo al frente de los trabajos de los 16 futbolistas de campo presentes, entre ellos Neymar, quien se espera que por fin juegue ante Escocia tras una baja de más de un mes por una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

Los tres porteros -Alisson, Ederson y Weverton- hicieron trabajos específicos junto con el equipo de preparadores de arqueros que encabeza Taffarel, campeón del mundo con la Canarinha en 1994.

Virtualmente clasificado a la fase de los 32 mejores, Brasil lidera el Grupo C con cuatro unidades. Un punto ante los escoceses le basta para hacer oficial su pase a la siguiente instancia, pero los sudamericanos apuntan a la victoria para quedar mejor situados en los cruces.

Escocia, en cambio, con tres unidades, precisa empatar para aspirar a pasar como un mejor tercero o ganar para obtener el boleto de forma directa.