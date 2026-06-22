El árbitro “riguroso en las áreas” que dirigirá el duelo entre Paraguay y Australia

La cuenta regresiva corre de cara al decisivo choque de este jueves entre las selecciones de Paraguay y Australia, válido por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. En las últimas horas, la FIFA oficializó la nómina de autoridades para este encuentro clave por la clasificación, confirmando que el encargado de impartir justicia será el árbitro francés Clément Turpin, de 44 años.

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El experimentado colegiado de la UEFA, ampliamente conocido por su extrema rigurosidad dentro de las áreas, fue el elegido por el máximo organismo del fútbol para conducir el compromiso en el Levi’s Stadium, en Santa Clara.

Un juez mundialista con récord histórico

El réfere principal europeo llegará al partido respaldado por una vasta trayectoria internacional y con el silbato bien afilado, ya que viene de dirigir el electrizante cruce entre Inglaterra y Croacia por la primera jornada del Grupo F, que terminó con el triunfo de los británicos, en el que había sancionado una pena máxima del capitán balcánico, Luka Modrić.

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Sin embargo, hay un dato que activará la procaupación en los defensores de la Albirroja y de los Socceroos: Turpin ostenta un récord particular en el viejo continente al ser el árbitro UEFA con más penales pitados en la historia, acumulando más de 200 penas máximas a lo largo de toda su carrera profesional. Un dato no menor para un partido donde el físico será gran protagonista.

[#FIFAWorldCup2026]

🇵🇾 Paraguay vs Australia 🇦🇺

A: Clement Turpin 🇫🇷

A1: Nicolas Danos 🇫🇷

A2: Benjamin Pages 🇫🇷

4to: Oshane Nation 🇯🇲

5to: Caleb Wales 🇹🇹 pic.twitter.com/Q2TVnt2FAx — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 22, 2026

El colegiado galo liderará una terna mayoritariamente europea, completada por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages como asistentes por las bandas. Por su parte, el rol de cuarto oficial quedará en manos del jamaiquino Oshane Nation, mientras que el trinitense Caleb Wales estará a disposición como árbitro de emergencia.

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Cita con la historia en San Francisco

Con el objetivo claro de sellar su boleto a los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026 y conseguir un cruce favorable en los mata-mata, la selección de Paraguay ya palpita el todo o nada. El trascendental compromiso frente a Australia se disputará a partir de las 23:00 (hora paraguaya) en el estadio de San Francisco, bajo la estricta mirada de Turpin.