Noruega supera por la mínima a Senegal en el Metlife Stadium

En un MetLife Stadium que resistió las fuertes lluvias previas, Noruega logró imponerse por 3-2 ante Senegal en un auténtico partidazo de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Aunque el marcador terminó con una diferencia mínima, el encuentro estuvo lleno de emociones y goles claves. Tras ingresar temprano por la lesión de Julian Ryerson, Marcus Holmgren Pedersen abrió el marcador para los noruegos justo antes del descanso.

El “Androide”, Erling Haaland, apareció con toda su potencia. Primero fusiló la escuadra izquierda tras una asistencia de Martin Odegaard y, diez minutos más tarde, firmó su doblete para poner una ventaja que parecía definitiva.

Senegal nunca bajó los brazos. Ismaila Sarr descontó primero al minuto 53 (asistido por Sadio Mane) y volvió a marcar en el tiempo de descuento (90+3′) para poner el 3-2 definitivo, dejando el corazón en un puño a los aficionados escandinavos hasta el pitazo final.

Con este resultado, los noruegos se llevan tres puntos de oro en un grupo sumamente competitivo. En la tercera y última fecha del Grupo I, Noruega chocará con Francia este viernes 26, en el Gillete Stadium, de Boston, en Foxborough-Massachusetts, en los Estados Unidos, a partir de las 16:00 de Paraguay; mientras que Senegal se verá la cara con Irak también el mismo día, en simultáneo, en el Estadio BMO Field, de Toronto-Ontario, en Canadá, desde las 16:00.

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Detalles del partido

Estadio: MetLife Stadium, de East Rutherford (Nueva Jersey-Estados Unidos). Árbitro: Wilton Sampaio. Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (brasileños). Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana. Quinto árbitro: Isaac Trevis (neozelandeses). VAR: Rodolpho Toski (brasileño). AVAR: Juan Lara (chileno). SVAR: Tomasz Kwiatkowski (polaco).

Noruega: Orjan Nyland, Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem (84’ Leo Ostigard), Sander Berge, Martin Odegaard, Fredrik Aursnes (ST Patrick Berg), Alexander Sorloth (84’ Oscar Bobb), Erling Haaland, Antonio Nusa (71’ Andreas Schjelderup) y Julian Ryerson (13’ Marcus Holmgren Pedersen). D.T.: Ståle Solbakken (NOR).

Senegal: Edouard Mendy (63’ Mory Diaw), Kalidou Koulibaly (72’ Pape Matar Sarr), Krepin Diatta, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf (54’ Ismail Jakobs), Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (63’ Pathe Ciss), Pape Gueye (54’ Ibrahim Mbaye), Sadio Mane, Nicolas Jackson y Ismaila Sarr. D.T.: Pape Thiaw (SEN).

Goles: 43’ Marcus Holmgren Pedersen y 48’ y 58’ Erling Haaland (N); 53’ y 90’+3 Ismaila Sarr (S). Amonestados: No hubo. Tiros de esquina: Noruega 5 - Senegal 4.