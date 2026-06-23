Paciente y dominante, Argelia remonta a Jordania en el tramo final

La selección de Argelia derrotó por 2 goles contra 1 a Jordania por el Grupo J del Mundial 2026, y la dejó eliminada en su primer mundial.
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Argentina ya clasificada se encuentra con 6 puntos, seguida por Austria (0) y Argelia (-2) con 3, mientras Jordania no sumó, quedando ya sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.
Los argellnos supieron reponerse a la adversidad, pues a pesar de tener a su favor la mayor posesión del balón, Jordania se adelantó en el marcador, convirtiendo su primer gol en un mundial (de hecho, esta es su primera cita ecuménica) merced a Nizar Alrashdan a los 36′.
El mejor juego de los delanteros de Argelia, por el flanco derecho tuvo su premio, llegando a la remontada con los goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouirim, a los 69′ y 82′, respectivamente.
Los siguientes encuentros por esta serie serán el sábado 27, a las 23:00, Argentina vs. Jordania en Arlington y Argelia vs. Austria en Kansas.
SÍNTESIS
Cancha: Bahía de San Francisco, Santa Clara. Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia), Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia), Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia), Cuarto árbitro: Oshane Anthony Nation (Jamaica).
Alineaciones
Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husma Abudahab (90′ Saleem Obaid), Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abutaha (84′ Mohammad Abuhasheesh), Nizar Al-Rashdan; Ali Olwan (90+1′ Mahammad Abuzraiq), Mousa Altamari (84′ Ali Azaizeh), Mahmoud Almardi (76′ Odeh Fakhoury). D.T.: Jamal Sellami.
Argelia: Luca Zidane; Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri (85′ Jaouen Hadjam), Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Ramiz Zerrouki (ST Nabil Bentaleb), Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui (ST Nadhir Benbouali), Ibrahim Maza; Riyad Mahrez (76′ Anis Hadj Moussa), Amine Gouiri (85′ Zindedine Belaid). D.T.: Vladimir Petković.
Goles: 36′ Nizar Alrashdan (J); 69′ Nadhir Benbouali, 82′ Amine Gouiri (A).
Amonestados: Husma Abudahab (J), Ramiz Zerrouki (A).