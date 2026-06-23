Mundial de Fútbol
23 de junio de 2026 a la - 02:27

Paciente y dominante, Argelia remonta a Jordania en el tramo final

Momento preciso que el delantero de Argelia, Amine Gouiri (i), convierte el gol del triunfo en el partido contra Jordania, en Santa Clara. EFE
Momento preciso que el delantero de Argelia, Amine Gouiri (i), convierte el gol del triunfo en el partido contra Jordania, en Santa Clara. EFEBENJAMIN FANJOY

Argelia insistió hasta el final y consiguió el triunfo contra Jordania en las postrimerías del encuentro, en el segundo partido por el Grupo J del Mundial 2026. Con este triunfo se situó a la par de Austria, detrás de la ya clasificada Argentina.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La selección de Argelia derrotó por 2 goles contra 1 a Jordania por el Grupo J del Mundial 2026, y la dejó eliminada en su primer mundial.

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Argentina ya clasificada se encuentra con 6 puntos, seguida por Austria (0) y Argelia (-2) con 3, mientras Jordania no sumó, quedando ya sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Los argellnos supieron reponerse a la adversidad, pues a pesar de tener a su favor la mayor posesión del balón, Jordania se adelantó en el marcador, convirtiendo su primer gol en un mundial (de hecho, esta es su primera cita ecuménica) merced a Nizar Alrashdan a los 36′.

El mejor juego de los delanteros de Argelia, por el flanco derecho tuvo su premio, llegando a la remontada con los goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouirim, a los 69′ y 82′, respectivamente.

Los siguientes encuentros por esta serie serán el sábado 27, a las 23:00, Argentina vs. Jordania en Arlington y Argelia vs. Austria en Kansas.

SÍNTESIS

Cancha: Bahía de San Francisco, Santa Clara. Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia), Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia), Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia), Cuarto árbitro: Oshane Anthony Nation (Jamaica).

Alineaciones

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husma Abudahab (90′ Saleem Obaid), Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abutaha (84′ Mohammad Abuhasheesh), Nizar Al-Rashdan; Ali Olwan (90+1′ Mahammad Abuzraiq), Mousa Altamari (84′ Ali Azaizeh), Mahmoud Almardi (76′ Odeh Fakhoury). D.T.: Jamal Sellami.

Argelia: Luca Zidane; Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri (85′ Jaouen Hadjam), Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Ramiz Zerrouki (ST Nabil Bentaleb), Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui (ST Nadhir Benbouali), Ibrahim Maza; Riyad Mahrez (76′ Anis Hadj Moussa), Amine Gouiri (85′ Zindedine Belaid). D.T.: Vladimir Petković.

Goles: 36′ Nizar Alrashdan (J); 69′ Nadhir Benbouali, 82′ Amine Gouiri (A).

Amonestados: Husma Abudahab (J), Ramiz Zerrouki (A).

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