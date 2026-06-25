El historial de enfrentamientos entre Paraguay y Australia

El Estadio de la Bahía de San Francisco en California se viste de gala para albergar lo que será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre las selecciones absolutas de Paraguay y Australia. En el marco de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Albirroja y los “Socceroos” protagonizan una verdadera final donde el ganador sellará su boleto a la siguiente ronda del certamen, ocupando el segundo lugar del Grupo D.

A pesar de ser el primer cruce por los puntos, ambos combinados arrastran un historial de cinco compromisos de carácter amistoso disputados entre los años 2000 y 2010. Los números previos exponen una marcada paridad, aunque con una ligera ventaja para el conjunto de Oceanía. Australia se mantiene invicta ante el representativo sudamericano con dos victorias y tres empates.

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La cronología de los enfrentamientos previos

La historia de este duelo comenzó con una intensa trilogía de partidos en territorio australiano durante el año 2000 y se cerró una década después en el mismo país.

El debut del historial se registró el 9 de junio de 2000 en Sídney, con un empate sin goles en el primer contacto histórico. Apenas tres días después, el 12 de junio en Brisbane, se dio el segundo choque consecutivo que repitió la paridad en el marcador.

La racha de empates se rompió el 15 de junio de 2000 en Melbourne, registrando el primer triunfo oceánico por 2-1. Los goles locales fueron obra de Craig Foster y Kevin Muscat, este último de penal, mientras que Miguel “Topadora” Cáceres anotó el descuento albirrojo.

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El entrenador “Tony” Popovic en el recuerdo

El 7 de octubre de 2006, en Sídney, se selló un empate 1-1 en un encuentro que sirvió de despedida para varias figuras históricas de los “Socceroos”. En ese partido se hizo sentir en el marcador el actual entrenador de Australia, Anthony “Tony” Popovic, quien marcó para los locales, mientras que Michael Thwaite, en propia puerta, otorgó la igualdad a Paraguay.

El último antecedente previo a la cita mundialista de 2026 se disputó el 9 de octubre de 2010 en Sídney. Aquel compromiso se decidió por una solitaria anotación del defensor David Carney para el 1-0 definitivo a favor de Australia, dejando la mesa servida para la gran revancha en suelo estadounidense.